Funcionarios de tránsito renuncian luego de ser fotografiados besándose

Agencias/Diario La Verdad Ciudad Madero, Tamaulipas.- Funcionarios de transito renuncian luego de ser fotografiados besándose. A través de las redes sociales fue exhibida una fotografía en la cual el director de Tránsito de Ciudad Madero, Teniente Honorato Palma Mendóza y el Subdirector Administrativo Hugo Enrique Martínez Aguilar, quienes se encontraban besando en completo estado de ebriedad. Ambos personajes presentaron un oficio en el cual de manera "voluntaria" se separan del cargo. El secretario del Ayuntamiento, Jonathan Ruiz Álvarez aceptó y designó de manera inmediata los nuevos Directores Interinos Operativo y Administrativo, quedando como comandante Jesús García Hernández y como auxiliar Novelo Castilla Martínez. Ruiz Álvarez aseguró que los funcionarios en cuestión no habían incurrido en faltas de trabajo, ni operativas, ni administrativas, ya que estaban en horario franco. Manifestando que es importante que la corporación y sus funcionarios tengan certidumbre ante este tipo de situaciones, de que la imagen de cada uno es importante cuidarla por la atención que le brindan a la ciudadanía. Por su parte el director de Recursos Humanos, Francisco Ramírez González, señaló que se trata de una licencia para separarse del cargo y el argumento son motivos personales y por así convenir a sus intereses por lo dejaran de percibir su salario, sin funciones y sin tener nada que reclamar. El área de Recursos Humanos no llevará a cabo ninguna investigación debido a que las fotos ventiladas en redes sociales no constan nada y lo único que procedió fue a atender la solicitud de separarse del cargo de forma voluntaria, hecho que no se ha definido si es definitivo o temporal.

