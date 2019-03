Funcionarios de Reforma Energética deberían renunciar por corruptos, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Méxicohttps://laverdadnoticias.com/mexico-t1, pide a ex funcionarios que involucraron la reforma energética, que renuncien; dejen de ser cínicos y presenten su renuncia.

AMLO aseguró que no va a “reciclar” a servidores públicos que hayan cometido cualquier tipo de corrupción o que fueron ineficientes en la administración anterior.

“Hasta por honestidad deberían de decir, 'ya me voy'. No estoy de acuerdo con ustedes y además, acepto que no se produjo más petróleo como yo decía […] Yo que defendía la reforma energética y decía que era la panacea, todavía con cinismo, conchudo, hago como si nada hubiese pasado y me quedo a trabajar en un nuevo gobierno que tiene una política económica distinta”.