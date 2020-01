Funcionarios de Aguascalientes son acusados por el envenenamiento de perros

En Aguascalientes una asociación dedicada al rescate y ayuda de animales en las calles denunció que a funcionarios públicos por el envenenamiento masivo de perros sin hogar en un municipio de dicho estado.

Fue la asociación Rescatando Patitas en Apuros quien acusó a funcionarios pertenecientes al ayuntamiento del municipio de Rincón de Romos, en Aguascalientes, de envenenar a perros que viven en la calle en esa población.

La presidenta de dicha asociación, Paulina Guevara Belmares, señaló que cuentan con las pruebas que confirman que los presuntos responsables del envenenamiento de perros son el director de Regulación Sanitaria y el Coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Rincón de Romos, en el estado de Aguascalientes.

“Empezaron a aparecer perritos muertos. Reportes que me daba la ciudadanía de que se estaban encontrando ya muertos y que no podían acudir a atenderlos. Yo les pedía que tomaran fotos para tener evidencia de todo lo que estaba pasando… llevamos el conteo de 17 perritos muertos, quizás hay más, pero no los hemos encontrado”, sostuvo Guevara Belmares.