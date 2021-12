Funcionario de San Luis Potosí dice que su sueldo de más de 50 mil es “poquito”

El funcionario generó controversia por sus declaraciones/Foto: El Querreque

En San Luis Potosí, Francisco José Gómez Faisal, titular de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA), generó gran controversia al afirmar que considera que su sueldo de 59 mil pesos mensuales le parece "poquito” para las diversas actividades que realiza en su labor.

“Se me hace poquito para lo mucho que hacemos. A lo mejor hasta lo aumento un poquito más, en serio. La primer quincena, mi sueldo me duró dos días, la segunda quincena como cuatro días. Yo sí desquito lo que hago, no como otros", aseveró en entrevista frente al ayuntamiento, según el medio Milenio.

A pesar de que el funcionario de San Luis Potosí reconoce que el organismo a su cargo atraviesa una crisis, no piensa reducirse el sueldo, e incluso aseguró que está en planes de aumentarlo.

El funcionario Francisco Gómez quiere ganar más de 80 mil pesos

El funcionario de SLP tiene menos de un año en el cargo y ya quiere aumentarse el sueldo/Foto: Milenio

De acuerdo con el tabulador de la DAPA, Francisco Gómez percibe un sueldo mensual que asciende a los 59 mil 188 pesos y sesentaicuatro centavos. El funcionario lleva menos de noventa días en el cargo, el cual asumió a propuesta del alcalde David Medina Salazar, quien tomó posesión el primero de octubre.

Al recordarle que él mismo ha señalado que la DAPA carece de recursos, Gómez Faisal respondió: “A lo mejor me lo aumento más todavía, el tope es de 88 mil pesitos, ¿cómo ves?”.

Ciudad Valles es la segunda ciudad más importante de San Luis Potosí, pero cuenta con una infraestructura urbana muy distante de la que existe en la capital del estado. En esta zona, los alcaldes en turno suelen argumentar que no hay dinero y con ello justifican la falta de obras públicas.

Gobierno municipal de San Luis Potosí tienen exorbitantes sueldos

El gobierno del presidente municipal David Medina Salazar ha sido criticado por sus elevados salarios/Foto: Cadena Tres

A pesar de la supuesta crisis económica que se vive en el gobierno de San Luis Potosí, el presidente municipal David Medina Salazar y sus más cercanos colaboradores cuentan prácticamente con el doble de salario mensual en comparación con el gobierno que les antecedió.

Asimismo, diversos activistas de San Luis Potosí han denunciado que a la nómina del ayuntamiento de Ciudad Valles y de la DAPA entraron todos los familiares que pudieron de los Medina. "Lo mismo de siempre, necesitan un equipo para hacer negocio y la mejor opción es la familia".

