Funcionaria se sube al “TUBO” en plaza pública; la despiden por exhibicionista

Una funcionaria quedó fuera de su cargo luego de subirse al “tubo” y enseñar sus mejores movimientos.

La mujer quien trabajaba como secretaria de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato, celebró el Día Nacional del Cole Urbano en la fuente recién inaugurada Plaza Principal.

Sin embargo, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que este tipo de comportamiento no se puede permitir, ya que como funcionario público se tiene que tener un buen comportamiento y ser ejemplo para la ciudadanía.

El acto de la funcionaria no le pareció al alcalde por lo que dio la instrucción para cesar a la empleada de su puesto, el cual ocupó por más de 8 años.

El edil manifestó que no es la primera vez que se la ve a la mujer haciendo este tipos de actos en lugares públicos, ya que dijo, tiene antecedentes en otro parques.

Por su parte, la ex funcionario compartió una publicación en sus redes sociales aclarando la situación, sin embargo, su puesto se le fue retirado.

“Yo soy Rosy G Ponce, hace unos días me tomé una foto en el marco del Día Nacional del Pole Urbano y desde entonces mi vida se convirtió en un infierno. Me acosan en la calle, hay memes sobre mí, atacan a mis amigas y bajaron todas las fotos que pudieron de mi perfil con el único fin de hacer una mofa de mi persona. Duele ver cómo mi gente es capaz de algo así, que Irapuato me haya convertido en una villana por el hecho de haber posado en una fuente”, comentó la mujer.