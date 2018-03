"Fui a tatuarme, no a que me tocaran", denuncia a su tatuador

Redacción Web/ Diario la Verdad

"Fui a tatuarme, no a que me tocaran"

Te puede interesar

Una joven española ha denunciado a través de las redes sociales haber sido víctima de un abuso sexual por parte de un tatuador mexicano. Alba cuenta en un vídeo publicado en Facebook que acudió al Studio 13 Tattoo, uno de los centros más famosos de México, para hacerse un jaguar y queasegura la joven, que explica que acto seguido se levantó y le preguntó: "¿Qué haces?". El tatuador, se quitó el guante de la mano con la que le estaba tocando y se lo cambió.Al ver que el hombre seguía haciendo el dibujo como si no hubiese pasado nada, Alba decidió intervenir: "Sé que no quieres hablar de lo que acaba de pasar pero es algo que no debes hacer, al verse en aquella situación,asegura la joven . Y remata: "Yo quisiera decirle, si lo ves, que me imagino que sí, que espero que se esté cayendo la cara de vergüenza y que aprendas la lección, que no puedes permitirte tocar a nadie sin su consentimiento". La respuesta del tatuador no tardó en llegar, Omar Morales se ha pronunciado a través de su cuenta de Facebook para contar su versión de los hechos. Considera que si realmente la joven hubiese sido víctima de un abuso sexual, le hubiese dado un tortazo o, incluso, hubiese llamado a la policía.