“Fue una cacería contra todos los que estábamos ahí”: Roberto Becerril

“Jamás me había tocado vivir algo así, con balas reales y que utilizaran sus armas de cargo que son para proteger a la ciudadanía, de esta manera bajo ninguna circunstancia se puede entender esta cuestión, fue una cacería contra todos los que estábamos ahí”, afirma el reportero de La Verdad Noticias, Roberto Antonio Becerril Gómez, quién resultó lesionado de bala durante una manifestación en el Municipio de Benito Juárez.

Con 37 años de edad y 20 años de experiencia como reportero tanto en su natal Morelos como en Quintana Roo, el reportero de La Verdad Noticias, Roberto Antonio Becerril Gómez, narra en entrevista los momentos críticos que vivió durante la persecusión policiaca y ataque a balazos registrado el pasado lunes 9 de noviembre en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, y que lo dejó herido de bala en la pierna derecha.

Con un tono de consternación sobre lo ocurrido, Roberto Antonio Becerril Gómez reportero de La Verdad Noticias señala que se encontraba cubriendo la manifestación en la Plaza de la Reforma de los colectivos feministas y de amigos de Bianca Alexis,- una joven de 20 años que apareció descuartizada en bolsas de plástico el pasado domingo-.

Roberto Becerril reportero de La Verdad Noticias herido de bala

Durante la manifestación todo se salió de control dice Roberto Becerril

“En el lugar se fue concentrando más gente, mientras que las consignas fueron subiendo de tono y las cosas se fueron saliendo de control. Empecé a hacer un facebook live y a transmitir en vivo como estaba el movimiento”.

Explicó que por parte de los manifestantes comenzaron a realizar destrozos al intentar ingresar a las instalaciones del Ayuntamiento de Benito Juárez.

“El Ayuntamiento estaba cubierto con tablas entonces prendieron fuego, todo se salió de control en esa parte y en el momento que ellos rompen una de las tablas, se empiezan a querer meter”.

Mientras transcurrían las agresiones por parte de los manifestantes hacia las instalaciones municipales, un grupo de policías de manera sigilosa hace su aparición sin antes lanzar alguna advertencia a los inconformes que se encontraban protestando en el lugar.

“ Yo queria ver como habían quedado las oficinas por dentro, entonces me regreso para seguir en vivo diciéndoles cómo están las oficinas y veo que estan quemando los documentos, cuando en ese momento volteo la mirada y veo que vienen los policías que salen por donde está la estatua de Benito Juárez, los policías no vi si eran estatales o municipales, salieron y de inmediato comenzaron a disparar”.

Roberto Becerril narra los momentos de angustia cuando policías comienzan a disparar

Policías no lanzan advertencia y disparan durante la manifestación en Cancún

Los momentos de terror se vivieron cuando la agresión por parte de los cuerpos policiacos fue cada vez mayor.

“Desde que salieron los policías, yo vi algunos disparar al aire entonces en el video que estoy haciendo empiezo a grabar que está disparando la policía, yo seguí grabando hasta que mi pareja me jala, me empezo a jalar ella, porque yo queria seguir transmitiendo, pero ya venia toda la estampida de los chavos”.

De repente en la confusión por los disparos y agresiones por parte de los policías una bala logra penetrar su pierna derecha.

“Yo corro, pero en el trayecto del camino, me encuentro a unos jovencitos que estaban petrificados abrazados temblando y lo que hago es empujarlos también y decirles corranle; también agarraron la onda y se echaron a correr, cuando nos arrancamos otra vez siento un golpe muy duro en la pierna, sentí como un golpe, ‘pum’ estábamos de espaldas corriendo alejándonos lo que más podíamos.

Al intentar seguir adelante para resguardarse, el reportero de La Verdad Noticias, Roberto Becerril sintió una molestia y descubrió haber sido alcanzado por una bala.

Roberto muestra pierna derecha que resulto con impacto de bala

“Digo vámonos al periódico para ponernos a salvo de todo esto, yo seguía pensando que era una bala de goma y puedes sangrar; llegando a la redacción en una camioneta de la empresa me trasladan a la Cruz Roja, pasó al área de urgencias y veo a otra compañera que está acostada también con un disparo “.

Tras haber sido trasladado de la Cruz Roja a urgencias del IMSS, se descubrió que el impacto recibido era de una bala real.

“Me entró por la parte trasera del muslo derecho, pero en mi caso no salió la bala, la bala se quedó alojada en la pierna, me mostraron una bala y hasta un doctor dijo de broma ‘ahí están sus balas de goma’, la pusieron en una bolsa y se la llevaron, si vi que fue una bala de una pistola calibre 9 mm, tal vez”.

El reportero de La Verdad Noticias, Roberto Antonio Becerril Gómez señala que: “Hay cosas muy fuertes que no se deben permitir bajo ninguna circunstancia, pue si se pasaron en algunos aspectos, pues hay protocolos que la policía habría que haber seguido; hay advertencias, gases lacrimógenos , equipos antimotines, lo que no me explico y no lo entiendo porque salieron a disparar así completamente contra la gente”.

TE PUEDE INTERESAR: Policías de Cancún agredieron sexualmente a mujeres detenidas (VIDEO)

Roberto Becerril se convirtió en una víctima más de la falta de preparación de los elementos de las corporaciones policiacas en el uso de la fuerza pública para el control de masas, que lejos de aplicar los protocolos de seguridad, arremeten con manifestantes y reporteros con la denominada ‘brutalidad policiaca’.