Frida, frío y fiesta, en desfile de la Revolución

Militares caracterizados como revolucionarios villistas, zapatistas, maderistas y, sin dejar atrás, a las mujeres combatientes llamadas en aquella época como adelitas, realizaron en el zócalo de la Ciudad de México, la escenificación histórica para conmemorar los 112 años del inicio de la Revolución Mexicana.

El itinerario cambió esta ocasión para las 8:00 de la mañana, ya que los organizadores evitaron hasta cierta parte que el evento empatara con los horarios de la inauguración y el primer juego del Mundial de Qatar 2022, con ello se esperaba un alto afluente de asistentes, lo cual no ocurrió.

Sobre Pino Suárez, la gente pudo acomodarse detrás de las vallas metálicas sin ningún contratiempo como en otros años.

Fueron 14 grados

Sobre la avenida Paseo de la Reforma, en el centro de la CDMX, se reportó reducida asistecia quiza por el frío; la temperatura ambiente fue de 14 grados; la policía de la capital aplicó un operativo de seguridad con 3 mil elementos.

Paseo de la Reforma, lucía casi desértica en esta edición, esto evidenció que hubo capitalinos que prefirieron quedarse en casa para ver el inicio del Mundial.

El frío fue otro causante de la poca afluencia, ya que los 14 grados que se percibían en el primer cuadro eran evidentes con la gente portando gorros, guantes, bufandas y chamarras.

El señor Ramiro Martínez, quien llegó desde la zona de la Merced para venir a ver a uno de sus hijos desfilar, dijo:

"Ya casi no vengo porque la verdad sí sentí frío cuando salí de su casa".

Por la calle de Pino Suárez y otras que la atraviesan, se pudo notar un amplio contingente de carros temáticos, clásicos, caballos con sus jinetes, aunado de la algarabía de los participantes, aunque era notorio su desvelo al verlos bostezar.

El año pasado la exhibición inició alrededor de las 10:00 horas.

En defile militar la @SEMAR_mx ridió homenaje a Frida, la perrita que se ganó los corazones de los mexicanos por su labor como rescatista en los sismos del 2017 ocurridos en el país y que falleció el pasado 15 de noviembre.

Daban las ocho de la mañana y la gente ya mostraba en sus rostros inquietud para presenciar el evento a lo ancho de la plaza de la Constitución y calles adyacentes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional; en la explanada se alistaron para recordar el inicio de la Revolución Mexicana.

Los militares dieron todo de sí para mostrar sus dotes histriónicas para representar a personajes como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, entre otros.

Durante la puesta en escena hubo salvas de cañón, el sonar de una locomotora.

Esta parte del evento estuvo amenizado por la banda de música y coros de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes interpretaron melodías de la época del movimiento armado.

Elementos del Heroico Colegio Militar abren el desfile

El presidete Andrés Manuel López Obrador, en la conmemoración del 112 aniversario de la Revolución Mexicana, agradeció el apoyo de la sociedad civil y "principalmente de los pobres" para el desarrollo de la actual administración, "porque sin su apoyo ya nos hubieran derrotado".

La corneta de órdenes indicaba la apertura del contingente que estuvo a cargo del personal de caballería del Heroico Colegio Militar, seguido por otros de la Guardia Nacional que de igual forma montaba a caballo.

Detrás de estas tropas, un conjunto de solo tres mujeres cabalgaba portando los estandartes de las tres comandancias que conforman la Secretaría de la Defensa Nacional: Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

En tanto, por el audio oficial se anunciaban las representaciones de los contingentes de Venustiano Carranza y del general Álvaro Obregón, donde, estos, recibieron decenas de aplausos, chiflidos y gritos de ánimo.

Por la calle de Venustiano Carranza, salió pelotón tras pelotón de las representaciones de los ejércitos: Constitucionalista, de Oriente, Occidente, así como del Sur y Zona Centro del país.

Por otra parte, el teniente de caballería Ricardo Pérez, dijo para La Verdad Noticias que durante el desfile "participaron caballos de diversas razas como criollos, pura sangre, españoles y frisones".

Fiesta cívico-militar

En la plancha del Zócalo e la Ciudad de México se entonó por los asistente “México lindo y querido” con el acompañamiento de la banda de la @SEDENAmx para concluir con las actividades artísticas en la conmemoración del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Desde el 2019 y, con la actual administración de López Obrador, el rostro del desfile cívico–militar ha sido otro. Antes, predominaba la presencia de los atletas, pero hoy ha sido lo contrario con la figura de más militares que civiles.

"Pues sí me acuerdo que antes los principales eran los atletas y hasta policías, pero ya tiene rato eso", platicó el señor Ricardo Gabriel.

Se ausentan aeronaves militares

Helicópteros, aviones y paracaidistas de las fuerzas federales este domingo, la en la conmemoración del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, cumplieron la orden de mando: sin vuelo y sólo en el contingente de tierra. Solo se vio aeronaves en los carros alegóricos.

Algo que esperaron los asistentes fue el pasar de los aviones que atravesaban por el primer cuadro de la capital del país.

Solo dos helicópteros fueron vistos, pero estos viajaban en plataformas que fueron acomodados a bordo de los tráileres del Ejército.

"Fue raro porque me acuerdo que la otra vez que vine si hubo,o sea, el año pasado no en el desfile del 15 de septiembre ", comentaba Roberto Pérez, asiduo a estos desfiles.

Se combinan contingentes militares y asociaciones de charrería

Después del paso de algunas secciones de caballería del Ejército, pudo apreciarse el de diversas organizaciones de charrería en México.

Al grito de ¡viva México! Se notaba a señoras y señores de diversas edades, pero más llamaban la atención aquellos pequeños que montaban en pequeños caballos.

El público expresaba al decir ¡que tiernos!

Una parte esperada por el público fue ver a los cadetes de diversas escuelas militares tales como el Heroico Colegio Militar, quien por cierto abrió esta parte del desfile.

Otras instituciones formadoras de oficiales de las armas fueron el Colegio del Aire, Ingenieros Militares, Escuela Militar de Transmisiones, la de Enfermería portando un blanco radiante.

Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se vio desfilar cadetes de la Escuela Médico Militar, y otras corporaciones donde jóvenes mexicanos pueden incursionar para graduarse como sargentos.

"Mayita, te ves hermosa, hija", gritaba una mamá al ver a su hija uniformada, erguida y empuñando su rifle.

Al término de los breves contingentes de Operaciones Especiales y de los Fusileros Paracaidistas, se notó el paso de cadetes con calzado blanco y vestidos con pantalón blanco, casasola negra, camisa blanca y corbata negra, eran los integrantes de la Heroica Escuela Naval Militar y otras importantes instituciones de la Secretaría de Marina como la de Medicina Naval e Ingenieros.

Detrás de ellos y de reciente ingreso a la SEDENA después de aprobada su reincorporación por parte de la Cámara de Diputados y Senadores, desfiló la Guardia Nacional.

Tropas Especiales y de salvamento fueron de las invitadas a esta parada cívico - militar. Por supuesto dentro de las corporaciones castrences estuvieron los contingentes del Plan DN-III E, Plan Marina y Plan-GN.

Pero hubo uno que enterneció al público y fue precisamente el de los binomios caninos y la estatua en honor a la perrita rescatista conocida por muchos como Frida.

"Mira mamá, la estatua de Frida", dijo una adolescente a su mamá; mientras otras exclamaciones fueron ¡Ay, Frida!

Al finalizar el paso de los militares, hubo otro Ejército que es poco reconocido, pero valioso para la comunidad como son los Servicios Urbanos conocidos comúnmente como barrenderos.

"Entré a las seis y salgo a las dos, pero querían que me quedara otra hora, pero nel. Me duelen los pies y no pagan horas extra", platicó Don Emanuel, de oficio barrendero.