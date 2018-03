Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- "Frida Sofía" jamás existió en el Rébsamen La niña Frida Sofía jamás existió en el colegio Enrique Rébsamen, confirmó Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de Marina este jueves, poco después de cumplirse dos días del sismo de 7.1. El militar no aclaró por qué desde hace 48 horas buscaban a una niña, presuntamente de 12 años. Lo único certero es que los equipos de rescate trabajan para recuperar a una persona posiblemente con vida, al parecer una trabajadora de intendencia, que está atrapada. "Hay indicios, posiblemente, de que hay una persona con vida, hay indicios de sangre, posiblemente de que se haya arrastrado", agregó. Sarmiento agregó que hasta el momento se han rescatado 11 menores, y los cuerpos de 11 niños y seis adultos, entre ellos el de una profesora la mañana de este jueves en el colegio Rébsamen.

Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina, confirmó que la búsqueda continúa y sospechan que se trata de una mujer de intendencia desaparecida. La dependencia menciona que sí hay una persona que posiblemente esté con vida, pero podría tratarse de una persona de intendencia desaparecida “Queremos informarles que con base en los equipos que tenemos, en todos los medios de rescate, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre y fotografías de como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida”, dijo Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina. El funcionario señaló que la Secretaría de Educación Pública, la delegación Tlalpan, la Semar y la Sedena han realizado un conteo de los alumnos con la dirección de la escuela y “tenemos la seguridad que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas”. “Solamente del personal de intendencia tenemos una adulta que sposiblemente fuera quien nos da los rastros”, agregó. El funcionario puntualizó sobre la versión de que exista una niña llamada Frida Sofía “nosotros no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esta versión, y no creemos, estamos seguros de que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con la Secretaría Educación Pública, la delegación y con la escuela”.