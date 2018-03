Frente Frío 6 favorecerá lluvias de diversa intensidad, evento de Norte y descenso en las temperaturas durante los siguientes días en la Península de Yucatán

Lluvias de diversa intensidad, evento de Norte y descenso en las temperaturas, especialmente para los días miércoles y jueves, es lo que propiciará durante los días siguientes la presencia del Frente Frío Número 6 en la Península de Yucatán. Este es el primer sistema frontal que afectará de manera directa a la región dentro de la temporada 207-2018 correspondiente a este tipo de fenómenos, informa la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevén registros mínimos de 16.0 a 20.0 grados celsius para mediados de semana, sin que se descartan valores ligeramente mas bajos principalmente en el cono sur de Yucatán y noreste de Campeche. También se pudieran presentar similares condiciones en la porción centro-oeste de Quintana Roo De acuerdo con los pronósticos, para este lunes se prevé que una vaguada pre frontal, asociada al Frente Frío 6, que se ubicaría sobre la porción sur de Veracruz, favorezca condiciones inestables en la región, especialmente de lluvias fuertes a muy fuertes en los tres estados de la Península de Yucatán. No se descarta la presencia de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta, además que prevalecerán las condiciones de cielo de medio nublado a nublado la mayor parte del día. Los vientos serían del norte-noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 45 km/h en la sonda de Campeche y zona costera de Yucatán. Se prevé que para el martes el sistema frontal 6 ingrese a la Península de Yucatán, favoreciendo de nuevo condiciones de cielo de medio nublado a nublado y lluvias de fuertes a muy fuertes en las zonas oeste, norte y oriente de Yucatán; centro y sur de Campeche; y, para la mayor parte de Quintana Roo. No se descarta la presencia de chubascos para el resto de la región. Para este día se presentarían viento de componente Norte de 20 a 30 km/h con rachas superiores a los 55 km/h, especialmente en la costa. Se recomienda a la navegación marítima estar muy al pendiente de los avisos que pudiera emitir Capitanía de Puerto en los tres estados de la Península de Yucatán. El miércoles, el sistema frontal se ubicaría sobre el Mar Caribe, con características de estacionario, y la masa de aire frío que lo impulsaría seguirá favoreciendo vientos de componente Norte en la costa con rachas de hasta 55 km/h. Se prevé que el potencial de lluvias disminuya en la región. El ingreso de este sistema frontal favorecerá un descenso en las temperaturas en general en los tres estados de la región: para el lunes se estiman máximas de 29.0 a 33.0 grados celsius para Yucatán, Campeche y Quintana Roo, mientras que las mínimas oscilarían entre los 18.0 y 22.0 grados para Yucatán y de 20.0 a 24.0 grados para Campeche y Quintana Roo. En tanto, para el martes se estiman mínimas de 17.0 a 21.0 grados celsius para Yucatán y entre los 19.0 y 23.0 grados para Campeche y Quintana Roo. Las máximas para este día se esperan de 27.0 a 31.0 grados para los tres estados. El miércoles se anticipan de nuevo de 16.0 a 20.0 grados celsius para Yucatán y de 17.0 a 21.0 grados para Campeche y Quintana Roo. Los valores máximos se esperan de 27.0 a 31.0 grados para Yucatán y de 28.0 a 32.0 grados en Campeche y Quintana Roo. No se descarta que en la porción sur de Yucatán, noreste de Campeche y centro-oeste de Quintana Roo se pudieran presentar temperaturas ligeramente más bajas, por lo que se recomienda a la población.