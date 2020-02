Frases de AMLO, un enfoque diferente

Una de las estrategias de comunicación de AMLO es el uso de frases que forman parte del caló social, creadas en su actividad política y ahora de gobierno, las cuales no han sido bien a bien clarificadas como parte de la pedagogía política que día a día pone en práctica desde su campaña política por la presidencia y ahora en su labor de gobierno, por lo que el objetivo de esta colaboración es el de escrudiñar las frases más populares de AMLO desde este enfoque político pedagógico que no existe en la información existente en la web.

Andrés Manuel López Obrador

En esta primera entrega del tema se presentan siete frases que se analizan y escudriñan haciendo una propuesta de fondo sobre le significado que AMLO le da en su pedagogía política y que habrá de incrementarse con otras frases en próximas entregas.

Más allá de... las frases de AMLO

Desde que empezó a figurar en la política nacional Andrés Manuel López Obrador ha llamado la atención por su forma de hablar, el lenguaje que utiliza, que no llega a ser florido o alburero, pero sí popular, más que coloquial, con el que ha logrado posicionar propuestas, esquemas, convicciones y estrategias de gran profundidad para transformar la situación del país como parte de una pedagogía política con la que quiere romper los paradigmas políticos que cayeron en el rechazo de la mayoría de los mexicanos.

No tiene un lenguaje académico o de intelectual, pero si de una persona culta, que conoce de economía, literatura, historia, filosofía, religión, derecho, sociología, poesía, pero sobre todo de política, mucha política, lo que lo ha posicionado como el político o gobernante con mejor comunicación que ha tenido el país, con mayor capacidad para comunicarse con la gente, con mejor estrategia de comunicación, quien mejor ha interactuado con la prensa, sus conferencias mañaneras se han convertido ya en un hito en la historia no sólo de la política sino de la comunicación en México, de ahí que muchos comunicadores, politólogos, seguidores y adversarios sostiene que AMLO es todo un fenómeno no sólo de la política sino de la comunicación.

Frases memorables de López Obrador

Por eso Diario La Verdad considera importante analizar o interpretar frases, calificativos, axiomas o pensamientos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pronunciado sobre todo a partir de la campaña con la que llegó a la Presidencia de la República y durante su primer año de su gobierno, porque haciendo una revisión de lo que se ha escrito acerca de estas frases no pocas veces se les ha traducido más en función del contexto en las que las ha pronunciado que desde el verdadero significado que para AMLO tienen y que es necesario que el público comprenda en su verdadero sentido.

"Me canso ganso"

Frase que usó AMLO en su discurso de toma de protesta como Presidente de México el 1 de diciembre de 2018, con la que deliberadamente quiso hacer sentir a la clase política reunida en la Cámara de Diputados la llegada de un discurso popular al poder, que usa también para denotar que tiene seguridad en el objetivo, la acción, resultados, beneficio de alguna acción o de lo que dice ante la gente.>

"Yo tengo otros datos"

Frase defensiva con la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador controló los cuestionamientos acerca de las bajas cifras de crecimiento económico en México durante el 2019 dadas a conocer por calificadoras internacionales, que al convertirla como parte de su repertorio de frases defensivas para descalificar o minimizar la información crítica a las acciones o resultados de su gobierno. Esta frase se convirtió en una forma con la que AMLO empezó a argumentar que su gobierno empezaría a medir de diferente forma, con otros datos, es decir una nueva forma de medir los resultados de las políticas públicas, más realista y colocando a las personas y los intereses nacionales por encima de las variables macroeconómicas como lo hacen los enfoques neoliberales o tecnócratas.

"Yo tengo otros datos" AMLO

"Abrazos, no balazos"

Esta frase tan sencilla tiene en el fondo un planteamiento de cambio radical en el paradigma de las políticas públicas para el combate a la delincuencia y propiciar la seguridad pública, una frase que cuya construcción tuvo un objetivo eminentemente de marketing político durante su campaña por la presidencia de la república con la que hasta el mexicano más modesto entendería que su propuesta no era llenar las calles de policías y soldados para acabar con la delincuencia y la violencia, que sus detractores se tomaron literalmente y lo criticaron por iluso si la idea era ir con los brazos abiertos al encuentro de los delincuentes, sin embargo, lo que AMLO plantea con esa frase es quitar del centro de la política de seguridad pública el elemento policial y colocar el elemento del bienestar social para ir debilitando base social del crimen organizado, pero sin abandonar el mejoramiento de la estrategia policial con la creación de la Guardia Nacional.

"No, primo hermano, eso se acabó"

Es una frase con la que AMLO trata de penetrar a la conciencia de los estratos bajos de los mexicanos para fomentar el rechazo a la corrupción en sus círculos comunitarios, familiares o laborales utilizando la figura familiar del “primo hermano”, algunos enfocan esta frase hacia los líderes de organizaciones campesinas que lucraban con los programas de gobierno y pobreza de sus representados, pero en el fondo la frase va dirigida a la conciencia de los mexicanos de los sectores populares y rurales en los que también se arraigó la corrupción.

"No, primo hermano, esto se acabo"

"Por el bien de todos, primero los pobres"

Esta es otra de las clásicas frases de Andrés Manuel López Obrador con la que encierra toda una visión Estadista, que va más allá de lo que sus detractores califican como el populismo de querer ayudar a los pobres solo por un interés mesiánico pero no es así. Esta frase conlleva una misión y estratégica que coloca como el interés superior a la nación (por el bien de todos), a todas luces inclusiva el bien de todos, pero sobre todo es un llamado a la protección del nivel económico, social y del bienestar de los estratos de ingresos superiores de los mexicanos, léase de los empresarios, al contrastar y plantear “primero los pobres”. El elemento de Estadista más central de esta frase es que con ella AMLO plantea un diagnóstico de la gobernabilidad del país en el sentido de que la creciente desigualdad y pobreza generada por el modelo neoliberal estaba orillando al país a un estallido social que a nadie iba a beneficiar, es decir, fue un llamado a la paz desde una mayor generosidad.

"Por el bien de todos, primero los pobres"

"Los voy a acusar con sus mamás y abuelos"

Muchos detractores tomaron en serio que AMLO estaba proponiendo acusar a los delincuentes con sus mamás para que dejaran de portarse mal en un exceso de inocencia o bilis, pero lo que AMLO estaba planteando con esta frase es la importancia del regreso de la autoridad familiar para la formación de los hijos y que en las últimas décadas se ha minimizado, la importancia de la familia como fuente de valores para encausar a los hijos, para AMLO la familia es la principal institución de seguridad social, la cual, si esta desintegrada o no se respeta la autoridad de los papás y las mamás sus derechohabientes corren el peligro de perder sus beneficios.

"No solo de pan vive el hombre"

AMLO es profundamente religioso por eso usa frecuentemente frases bíblicas, pero que las traduce magistralmente al ámbito político como esta, con la que a diferencia de Jesucristo con la que explicó que el ser humano debe alimentar su espíritu con la Palaba de Dios, AMLO la usa para decir que una de las prioridades de su gobierno serán las relacionadas con la cultura, la educación, la recreación, el deporte y el arte, entre otras con las que se enriquezca la conciencia y el espíritu, y se promueve la felicidad de los mexicanos y que el Estado tiene la obligación de fomentar para la regeneración del tejido social.