¡Fracaso TOTAL! Partido político 'México Libre' de Calderón y Zavala, NO RESULTÓ

Esta fin de semana, el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, la ex candidata presidencial, Margarita Zavala, estuvieron presentes en el Estado de México, con el objetivo de hacer asambleas distritales, las cuales, son un requisito para la formación de un registro formal de partido político ante el Instituto Nacional Electoral; pero, ‘México Libre’, no tuvo la respuesta esperada.

Según indican los requisitos, para que una asociación política pueda obtener el registro oficial ante el INE como un partido político, debe reunir por lo menos 233 mil 945 firmas mediante la aplicación de Apoyo Ciudadano del INE y realizar 200 asambleas distritales con mínimo, 300 asistentes en cada una de ellas; ó, 20 asambleas de tres mil personas cada una.

Cabe mencionar que en Toluca y Huixquilucan, no funcionó la estrategia.

'México Libre', se ha visto envuelto en la polémica, pues Calderón Hinojosa, a aprovechado algunas situaciones para hacerle publicidad, acción que no ha sido del agrado de los mexicanos.

