Fox y Calderón SIN PIEDAD contra AMLO, "el Presidente se quedará solo"

La renuncia de Carlos Urzúa Macías, ahora ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ex presidentes de México, Vicente Fox Hinojosa (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), han atacado sin piedad el Gobierno del país encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes no desaprovecharon la oportunidad para criticar al tabasqueño.

Ambos, desde sus respectivas cuentas de Twitter, dedicaron mensajes al ex secretario de Hacienda, pero indirectamente, se dirigieron a López Obrador; por su parte, Calderón Hinojosa, escribió: "Lamento mucho lo que está sucediendo en el gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente @lopezobrador_ lo haga”.

Publicación que fue criticada por los usuarios, quienes lo llamaron “hipócrita” por decir que lamenta lo que está sucediendo en el Gobierno del tabasqueño.

Quién se fue directamente contra Andrés Manuel, fue Vicente Fox Quesada, pues escribió:”El soberano se está quedando solo.

Así es la Soledad del autoritario!

Por esto se refugia an Palacio Nacional y en la Comandancia Suprema del Ejército.

Por esto crea una Guardia Nacional MILITARIZADA.

ACCIONES QUE MARCAN LA RUTA DEL MIEDO DEL DICTADOR LOPEZ”

De igual forma, los usuarios de twitter, también respondieron la publicación de Fox:

“El que se está quedando solo es otro ..ya les caíste mal a tus propios correligionarios y seguidores te corren de la marchas nadie te puede ver.. el pueblo te detesta EUNUCO ” “Casi todo México apoya a AMLO

Casi todo México desprecia a Fox (excepto algunos de su familia)

Te podría interesar: Todos critican la renuncia de Carlos Urzúa