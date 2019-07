Fox sugiere que AMLO debería incluir a 'Pepe' Meade en su gabinete

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, volvió a generar polémica por referirse una vez más al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador; en esta ocasión, tras la renuncia del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, Fox Quesada, sugirió que Meade sería una buena opción para AMLO.

A través de su cuenta de Twitter, culpó a Andrés Manuel de lo que está pasando en su gobierno, pues fue el mismo Urzúa Macías, quien indicó que su renuncia fue en parte a las diferencias que tuvo con el presidente.

Que más quisiera Lopez que contar con un Cartens o un Meade.

Esta claro! el problema es él y nadie más que él.

El problema se llama López.

La desgracia es que Lopez es el Presidente.

Pongámosle las riendas y el freno. Obligémoslo en 2021 con un congreso autónomo y de oposición https://t.co/RQWik37Bw7 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 10 de julio de 2019

De inmediato, la reacción de los usuarios se hizo notar y no están conformes con la sugerencia ni las palabras del polémico ex presidente:

"Estás pendejo buey seria como echar reversa a lo obtenido,y eso no va jamás será lo mismo, nunca más gobernar el prian ."

"Meade y la Estafa maestra, no me diga que desviar recursos de Sedesol es honesto, poner de ejemplo es como decir, que usted no es corrupto. ¿2021? desaparece la oposición, claro si la hay."

"Te anticipo que vas a ser el primer ex-presidente que va a ir a la cárcel, afortunadamente ahí no hay WiFi."

"Con la pena pero Meade ha sido el peor Secretario se Hacienda, además obvio de dejar pasar las TRANZAS como la ESTAFA MAESTRA."