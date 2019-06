Fox es un adversario TÓXICO; criticó 4T de AMLO y usuarios no se lo perdonan

Una vez más el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, criticó la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); y es que en cada oportunidad que tiene, se burla o ataca al tabasqueño más querido de todo el país.

Tradicionalmente, a través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario Fox, quien pelea por legalizar la marihuana, escribió:

“A donde va la 4.ª destrucción sin dirección, conducción y rumbo?????”

Publicación que no fue del agrado de los fieles AMLOVERS, quienes enfurecidos, respondieron a las indirectas de Fox.

"Va directo a una encuesta ciudadana para meter a la carcel a ex presidentes."

"Como si tu hubieras hecho algun cambio"

"Dicen los llorones cómo tú que no hay presidente pero... 1. No mas pension a ex presidentes 2. Se cancelo reforma educativa 3. 90% huachicoleo controlado 4. Se canceló el NAICM 5. Doble de pensión para adultos mayores 6. El PAN sin Puebla y BC 7. México primer SC de EEUU"

"La tuya fue la segunda después de muchos años que lo hacía el PRI. Tuviste la oportunidad de cambiar México pero preferiste ser uno más del montón. Ahorita te arde que alguien tenga buenas intenciones."

Minutos después, Vicente Fox, volvió a atacar el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO); aseguró que el gobierno federal, no ha cumplido con lo que prometió, pero de igual forma, los usuarios contestaron sus ataques.

"López, promesas, promesas y promesas.....

Ya van 6.5 meses, 10% de tu administración. Para cuando la transformación útil y verdadera que prometiste."

"Carajos CONSIGA en que ocuparse TENGA un perro salga a cachondear a su vacas PERO X DIOS dejen de jorobar día y noche cabronrs cínicos les pagamos niñeras y aún asi siguen jodiendo ."

"Pero si serás pendejo! Me pregunto cuando hiciste tú algo de lo prometido? Hipócrita. A de más uds son los que están obstruyendo la 4ta y a pesar de ello del 100 propuestas de campaña ya cumplió 26"

"Tienes una relación tóxica con AMLO lo odias pero no puedes vivir sin él. Quítale el freno al cambio !! Te acuerdas? Jajajajaja"