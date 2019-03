Fox critica a AMLO presidente y lo reta a exigirle disculpas a Trump

Las críticas por parte del ex presidente de México, Vicente Fox, al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador continúan; en esta ocasión, Fox atacó fuertemente a AMLO por exigir disculpas al rey de España y al papa Francisco por los crímenes cometidos durante la conquista.

AMLO dio a conocer, a través de un video publicado en sus redes sociales, que se mandó una carta pidiéndole que se disculpe por los crímenes cometidos durante la conquista esto en el marco de la proximidad de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y por los 200 años de la Independencia de México.

Uno de los primeros políticos en criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador fue Vicente Fox quien calificó a AMLO de hipócrita y lo retó a exigir disculpas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Eres un agachon, hipócrita con Trump, quien verdaderamente ha ofendido a Mexico y los Mexicanos. A ver si eres tan "machito" y le exiges esa disculpa. Retráctate con España, con los Españoles y con el Rey de España. Nos avergüenzas a todos!”, posteó el ex presidente Vicente Fox en sus redes sociales.

Pero ahí no acabaron las críticas, Fox continuó y pidió una disculpa a España por la acción de Andrés Manuel López Obrador.

“¿@lopezobrador_ y si mejor pides perdón por no cumplirle a México? Y @CasaReal, te ofrezco una disculpa por nuestro presidente, sus ideas no representan la de todos los mexicanos”, se lee en la cuenta oficial del ex presidente de México.