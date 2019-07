Fox con SERIAS ACUSACIONES en contra de AMLO; usuarios defienden al presidente

Vicente Fox, ex presidente de México, regresó al ataque con serias acusaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador; lo llamó mentiroso y descarado, ya que según Fox, AMLO, tiene una “partida secreta”. Los usuarios de redes sociales, salieron en defensa del tabasqueño más querido del país y tacharon a Fox de “desvergonzado”.

Una vez más y sin variar, Fox Quesada, arremetió en contra de López Obrador, haciendo referencia a una supuesta “partida secreta”, que el ahora presidente, tiene bajo la manga.

Para acompañar su acusación, Vicente Fox, compartió una nota periodística en la que Andrés Manuel, pide no ser comparado con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia del país, de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Que descaro para mentir y engañar”. Que descaro para mentir y engañar. https://t.co/aYhJsguItp — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 4 de julio de 2019

Hace menos de un día, el pasado miércoles 3 de julio, Fox Quesada, había lanzado indirectas al presidente, comparándolo con Salinas.

“Cual es la diferencia en este caso de la partida secreta!

Te igualas con Salinas.

No niegas tu origen Priista al agandallarte el presupuesto para uso personal, para uso discrecional y para servir tus intereses.

No me comparen con Salinas,dice López Obrador por 'partida secreta'”.

En la última acusación de Fox, en contra de Andrés Manuel, los usuarios de Twitter, se inicieron notar y llamaron "desvergonzado" al ex presidente.

"No tienes vergüenza, detenías los buques de PEMEX para cobrar a la empresa más dinero aunque hubiera combustible en las terminales marítimas de los puertos petroleros junto con tu hijitos postizos los Bribiesca pinche rata malviviente!"

"Mira quién habla! Pinche fracasado y no del todo. Porque pa'servirte tuviste mucho exito."

"No te mordiste la chentito ?"

"Que descaro seguir opinando, cuando no hizo bien su trabajo!"

"Nota por animal político; tweet por político animal !"