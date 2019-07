Fox OFENDE a AMLOVERS llamándolos "acarreados estilo PRI" por asistir al AMLOFEST

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, volvió a arremeter en contra del actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues no contento con todas las ofensas para el tabasqueño, llamó “acarreados” a los asistentes del AMLO FEST, en el Zócalo de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, el polémico ex presidente, criticó el evento de AMLO para celebrar el primer aniversario de su triunfo electoral; aseguró que gran parte de los asistentes al festejo, venían del Estado de México, por lo que todo es parte de “modus operandi” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para lograr llenas eventos.

Vicente Fox, escribió: Acarreados por López marca PRI”.

Incluso, se podría tomar la publicación como una agresión a los habitantes de ciertas partes de la CDMX, pues los llamó acarreados.

“Habitantes de Ecatepec, Tecámac y Toluca, en el EDOMEX y Tlaxcala arribaron a inmediaciones del Zócalo para participar en el evento de AMLO".

Los ciudadanos (ACARREADOS) llegaron a bordo de 20 autobuses que los dejaron en la Calle José Ma Izazaga.”

De inmediato las respuesta a su publicación, lo pararon en seco, pues fueron muy sinceros al escribir lo que pensaban de él cuando fue presidente del país.

"Ustedes ni con acarreados logran juntar la décima parte."

"Pruebas vacuno pruebas !! Aunque hubieran 2 personas acompañando(aunque somos miles y pueblo los que estamos apoyando a mi querido presidente son gente que le quiere y no como tu ayer que no te quieren tus paisanos me incluyó"

Hasta aqui mi reporte Chente. Que bueno que no asistió xq si los tuyos no t quieren nosotros tampoco. Y recuerda PERDON PERO NO OLVIDO. pic.twitter.com/wTcAQpjJQ3 — kokogracia (@kokoGracia11) 1 de julio de 2019 "Yo estoy aquí y no me acarreó nadie. Usted me ofende, a mí y a todos y todas las personas que me rodean. Es usted una vergüenza." Te podría interesar: Fotos CONMOVEDORAS del 1 de julio 2018; día en que México se unió para AMLO De momento, no hay respuesta del polémico Vicente Fox; pero las respuestas siguen llegando.