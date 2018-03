Fox: Meade debe ser el candidato presidencial del PRI

Sobre Morena, el guanajuatense dijo que "sólo es Lopitos y Lopitos, que ya está un poco loquito"

Te puede interesar

le gustaría quesea el abanderado del(PRI) por laY es que para el guanajuatense, el titular de la Secretaría de Hacienda mantendría la estabilidad económica y habría gobernabilidad, sobre todo ante la amenaza que representa la administración de Donald Trump en Estados Unidos, yEn entrevista con Ciro Gómez Leyva, afirmó que "el PRI sigue siendo el PRI y su capacidad no depende de un líder sino de toda unaque sigue intacta, esa maquinaria al final y dentro de la ley gana y triunfa en Coahuila y el Estado de México, que es clave para la"(El) PRI tiene la mejor baraja de candidatos con experiencia, madurez", dijo, quien abundó que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática () no figuran. En tanto, sobre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que "sólo es Lopitos y Lopitos, que ya está un poco loquito (en referencia a Andrés Manuel López Obrador), con una visión del pasado, de unabananera con la estructura de un país que no sería altamente".