Fomentan la activación física a través del baile fitness

Como parte del fomento a la activación física de las y los solidarenses, el gobierno municipal, a través del Instituto del Deporte de Solidaridad, reactivará en la segunda semana de febrero las clases de baile fitness en los 52 domos de las colonias y fraccionamientos.

El director general del Instituto del Deporte Municipal, Daniel Soto Gómez, anunció que el programa conocida como zumba en las colonias ahora llevará el nombre de baile fitness y activación física, retomada e impulsada por la presidenta municipal Lili Campos.

Buscan reactivar a la mamás en este municipio

Regresa el baile fitness a Playa del Carmen

Refirió que ya hay 25 instructores para el programa en los 52 domos del municipio, que aunque gran mayoría presentan severo deterioro y abandono a la par rehabilitarán los primeros 37, coordinados con la Secretaría de Planeación y Servicios Públicos Municipales.

Aseguró que el baile fitness y activación física estará atendiendo a las personas adultas, principalmente a las mujeres, que por diferentes circunstancias no pueden acercarse a las Unidades Deportivas del municipio, con ello pretenden atender la demanda que se tiene.

El director general del Instituto del Deporte Municipal, Daniel Soto Gómez

Por otra parte, en torno a la molestia de algunos padres de familia de la alcaldía de Puerto Aventuras por las clases de capoeira, el director del Instituto del Deporte puntualizó que atendiendo el llamado de la presidenta municipal acudió a dialogar con los tutores y explicarles que hasta el momento todas las Academias Deportivas están detenidas.

Incluso, no se ha establecido la recontratación del personal porque están evaluando las Academias Deportivas a impulsar, en apegó a lo que marca el Reglamento del Instituto del Deporte y de la Comisión de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, done la capoeira no es contemplada.

Una nueva forma de hacer deporte.

Sin embargo, Soto Gómez puntualizó que para atender a los practicantes de esta disciplina ofreció la alternativa para que las dos instructoras continúen haciendo uso del espacio en la Unidad Deportiva de Puerto Maya, coordinados por otras Direcciones o Institutos del ayuntamiento y no directamente por la Dirección Deportiva.

