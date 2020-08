Fiscalía se escuda en pandemia para dejar de buscar a desaparecidos, acusan colectivos

Diversos colectivos de personas desaparecidas en Veracruz, acusaron a las autoridades de estar utilizando la pandemia de coronavirus para detener las búsquedas de personas no halladas en la entidad, las cuales estiman son hasta 20,000 desde el 2006 a la fecha.

En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, decenas de activistas se manifestaron en las principales calles de Veracruz para exigir a la Fiscalía General del Estado la localización de sus familiares con los cuidados correspondientes, pues desde el inicio de la pandemia se han paralizado las búsquedas.

“Él es mi hijo Michel. Le pido a las autoridades... que los cuerpos que hayan mandado a fosa común les hagan prueba de ADN para saber si en alguna de esas puede estar mi hijo. Ud sabe el dolor que se siente perder un hijo...” #LesQueremosDevuelta https://t.co/xq228ngpIf pic.twitter.com/JJ47X3iSM2 — Colectivo Solecito (@SolecitodeVer) August 30, 2020

La presidenta del colectivo de personas desaparecidas Orizaba Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez dijo que “las familias de desaparecidos hoy salimos a exigir nuevamente la localización de nuestras familiares, ya no podemos seguir encerrados sin exigir, sin buscar. Esta pandemia la usan las autoridades para seguir en una simulación total“.

Sin embargo, de acuerdo con la activista, la pandemia de coronavirus no es el único problema, pues aseguró, dentro de la FGE no hay personal suficiente para realizar las búsquedas, así como la falta de mesas de trabajo que den seguimiento a los casos, añadió que no hay acuerdos de continuidad y todo está paralizado.

Estiman 20,000 desaparecidos en Veracruz desde 2006 a la fecha

Por su parte, Lucía de Los Ángeles días llenado, coordinadora del colectivo Solecito de Veracruz, dijo a AVC Noticias que en la entidad se estima la desaparición de más de 20,000 personas desde el 2006 a la fecha, una cifra alarmante.

Lucía, quien es madre de Luis Guillermo Lagunes días, conocido como DJ patas y desaparecido desde el 28 de junio de 2013, añadió que a nivel federal se calculan que 64,500 personas se encuentran como desaparecidas en México, de las cuales una tercera parte corresponden a Veracruz.

"Veracruz no ha tenido gobiernos, no ha tenido una contabilidad, de hecho en el bienio de Yunes no hay cifras, ellos no dejaron cifras, pero las que trabajamos en esto contabilizamos más de 20,000 desaparecidos en Veracruz de 2006 a la fecha", denunció.