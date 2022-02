Fiscalía de CDMX revela causa de muerte de la bióloga del Acuario Inbursa

La muerte de Monserrat López ha sido investigada/Foto: Digital News

La bióloga marina, Monserrat López, que falleció en el Acuario Inbursa de la Ciudad de México, murió debido a asfixia por sumersión, de acuerdo con la investigación de la la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) después de que se le practicó una necropsia al cuerpo.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia señaló que no obstante, aunque no existen lesiones externas en el cuerpo, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, continúa la investigación para establecer si pudo existir o no, responsabilidad en el seguimiento de protocolos de la empresa.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la bióloga de 27 años de edad murió ahogada en el acuario localizado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 16 de febrero. La experta estaba realizando sus actividades “cotidianas” cuando perdió la vida.

Fiscalía seguirá investigando la muerte de la bióloga

Aún se está investigando al Acuario por la muerte de su empleada

La Fiscalía atrajo la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de indagar con perspectiva de género y agotar todas las líneas de investigación. La víctima fue trasladada aún con signos vitales a un hospital de la alcaldía Cuauhtémoc, donde falleció más tarde.

Por lo que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de investigación Territorial en dicha demarcación inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas.

Dentro de las primeras diligencias, se solicitó acceso al acuario y se ordenó la intervención de especialistas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en criminalística, fotografía, química, arquitectura e ingeniería civil, para recabar indicios en el lugar de los hechos.

Además, elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron inspecciones del sitio, entrevistas y búsqueda de testigos, así como de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que permitan esclarecer los hechos sobre la muerte de la bióloga.

¿Cuál es la muerte de asfixia por sumersión?

Aún se seguirá indagando sobre la muerte en el Acuario Inbursa

La muerte por sumersión se produce al respirar el sujeto bajo el agua o por perder la respiración bajo ésta (siendo más frecuente la primera variedad). Puede ser completa, cuando la persona está totalmente sumergida e incompleta, cuando la sumersión sólo afecta a la boca y orificios nasales.

La bióloga del Acuario Inbursa se encontraba buceando un uno de los estanques como parte de su trabajo.

