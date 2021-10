Fiscalía acusa a 10 personas por colapso de la Línea 12 del metro de la CDMX

La Fiscalía acusó ante un juez a 10 personas como presuntas responsables por el colapso de la Línea 12 del metro de la CDMX. Se les acusa de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad.

Se informó a La Verdad Noticias que estas 10 personas están citadas el próximo 25 de octubre por el juez a un audiencia inicial en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

El representante del despacho “Regino Abogados” señaló que cinco de sus clientes fueron denunciados por estos hechos. Entre los imputados está Enrique Horcasitas, el ex director del Proyecto Metro.

¿Es Horcasitas responsable del colapso de la Línea 12 del metro de la CDMX?

El accidente dejó un saldo de 26 personas muertas

Gabriel Regino, del despacho de abogados indicó: “¿Acaso nuestros clientes, el director del Proyecto Metro, colocó los pernos? ¿A él le tocaba esa función? Por supuesto que no. Se están yendo al organismo Proyecto Metro y no contra los que dijeron que había errores de soldadura en los pernos. Eso no se toca”. Asimismo el abogado señaló que la falta de mantenimiento fue lo que provocó el colapso de la línea, sin embargo aun no se determina si fue un acccidente o negligencia el desplome de la línea del metro.

El abogado indicó que ellos contrataron a una empresa para un análisis de lo ocurrido, y los resultados contrastaron con los de la empresa DNV que apuntó a fallas estructurales en la Línea 12. “La Fiscalía está encubriendo a los verdaderos responsables de esta tragedia”, aseveró.

“La Fiscalía decidió decir que el problema fueron los pernos nelson, que estuvo mal construida y se van por ex servidores públicos que no tenían que ver con la construcción y la supervisión, fácil, sencillo”, indicó Gabriel Regino que asegura que el problema se debió al mantenimiento de la línea.

¿Qué sucedió en la Línea 12?

Autoridades buscan a los responsables del colapso

La línea 12 del metro de la CDMX colapsó la noche del 3 de mayo, en el paso elevado entre las estaciones del Olivos y Teznonco. El incidente dejó 26 muertos y decenas de heridos, por lo que las autoridades exigen justicia para las víctimas.

