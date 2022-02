Filtran el video de Elba Esther Gordillo en su baile nupcial con su joven esposo

La política y sindicalista festejó a lo grande su boda/Foto: Infobae y Animal Político

Al parecer, “la boda del año” no fue la de los cantantes Belinda y Christian Nodal (quienes anunciaron su separación) sino la de la política y sindicalista Elba Esther Gordillo con su “joven” abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez.

Aunque el evento nupcial estuvo a punto de ser arruinado por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes causaron destrozos en el local donde se realizaría el evento, Gordillo y Gutiérrez sí pudieron celebrar su boda, e incluso se filtró en redes sociales cómo fue su primer baile como marido y mujer.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la boda de Elba Esther Gordillo se llevó a cabo la noche del sábado 12 de febrero en el Jardín Etnobotánico, en el centro de Oaxaca.

La boda de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas

Al ritmo del tema musical “You're the first, the last, my everything” de Barry White Elba Esther y Luis Antonio realizaron su baile nupcial en el Centro Cultural de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca.

En el video filtrado se observa a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de 77 años de edad, disfrutar de la noche junto a su esposo que es 41 años menor que ella, ya que él tiene 36 años de edad.

Un día antes de la celebración, la ex dirigente magisterial y su novio publicaron un video, en el que daban a conocer la noticia de su boda y en el que la ex maestra afirmó estar “feliz y plena”. Cabe destacar que este es el tercer matrimonio de la sindicalista.

¿De cuánto es la fortuna de Elba Esther Gordillo?

Gordillo cuenta con una gran fortuna/Foto: Expansión Política

De acuerdo con el medio La Fortuna, Gordillo tiene una fortuna de 373 millones de pesos, y gran parte de sus ingresos los heredó de su madre, como informó una investigación especial del periódico Reforma.

Sin embargo, la ex maestra de 2013 a 2018 enfrentó procesos jurídicos por lavado de dinero y delincuencia organizada, y fue encarcelada en el Reclusorio Femenil de Tepepan.

De hecho, la razón por la que los miembros del CNTE destrozaron el lugar de la boda de Elba Esther Gordillo fue porque la consideraron como “una ofensa a la lucha por la educación pública”, debido a que Oaxaca es uno de los principales bastiones del movimiento magisterial.

