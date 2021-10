Filman película de la expropiación petrolera, “1938: Cuando el petróleo fue nuestro”

Ya se ha hecho oficial el lanzamiento de la producción llamada “1938: Cuando el petróleo fue nuestro” que será proyectado en la pantalla grande y que se lleva a cabo en Palacio Nacional de México.

El filme es dirigido por el cineasta indonesio Sergio Olhovich y estará listo aproximadamente a mediados de 2022. El elenco de está producción será protagonizado por Ianis Guerrero, como Lázaro Cárdenas del Río, y Ofelia Medina, como Amalia Solórzano.

La expropiación petrolera en México tendrá su filme

Ayer jueves por la tarde, decenas de personas del staff llegaron a los diversos patios y escalinatas del recinto histórico, donde colocaron cámaras, lámparas, materiales y decoraciones. Posteriormente se rodaron las primeras escenas.

El director del filme destacó que es importante para los mexicanos conocer los hechos que provocaron la expropiación petrolera, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.

“No nada más para mí, sino para el país, al narrar la expropiación petrolera del 38, esa es una asignatura pendiente que tiene el gobierno: que las juventudes de ahora entiendan lo que pasó entonces lo que está sucediendo ahora con la 4T”, dijo el director general.

Sergio Olhovich dijo que está emocionado por dirigir esta película, y expuso que es un sueño hecho realidad porque es un hecho histórico, político y social para los mexicanos. Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que se está grabando esta película.

“Yo no he hablado con él directamente, pero sabe muy bien del proyecto y me ha estado apoyando, bueno, más apoyo que filmar aquí en Palacio no cualquiera. Él claro que está enterado y algún día, seguro, viene a visitarnos” finalizó.

