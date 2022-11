Fiesta de Halloween termina con docenas de jóvenes intoxicados

Fiesta de Halloween termina con docena de intoxicados

Una fiesta de Halloween terminó con decenas de jóvenes intoxicados en el hospital, por la aparente ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, los hechos fueron registrados este sábado, en un salón de eventos en Puebla.

Padres de familia, denunciaron en redes sociales, que varios estudiantes de la preparatoria “Enrique Cabrera”, terminaron hospitalizados, luego de acudir a una fiesta organizada por una empresa denominada Cabritos Social Group, en la que presuntamente se vendían bebidas y alimentos de dudosa procedencia.

Y es que los familiares se alertaron, luego de que se difundieran videos de los jóvenes tirados en el piso e inconscientes, mientras que otros corrían a pedir ayuda, por lo que decidieron ir por sus hijos y pedir el apoyo de las autoridades.

Jóvenes intoxicados

Jóvenes terminaron en el hospital por intoxicación

Hasta el lugar, las autoridades correspondientes se apersonaron pues varias víctimas tuvieron que ser trasladadas a un hospital, dadas las circunstancias en las que se encontraban los menores, hasta el momento no se sabe, cuál es el verdadero estado de salud, sin embargo ya comenzaron las investigaciones, ya que no es la primera ocasión en la que varios jovenes terminan afectados por consumir alimentos y bebidas adulteradas.

Te puede interesar: Reportan a estudiantes intoxicados en Tlaxcala, tomaron café ¿con droga?

No hay detenidos

La presunta ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas en una fiesta de Halloween en el salón Country de #Puebla, motivó que decenas de jóvenes terminaran intoxicados pic.twitter.com/Ma2TRgnnM8 — ABC Radio Puebla (@abcradiopuebla1) November 5, 2022

Al respecto, el director de Normatividad Comercial del ayuntamiento de Puebla, Enrique Guevara Montiel, informó que la dependencia acudió al salón para investigar lo ocurrido, pero el dueño informó que se trató de un evento particular en el que no hubo venta directa de alcohol y que algunos jóvenes ingresaron con sus propias bebidas.

Por lo anterior, autoridades no pudieron comprobar la venta de boletaje a estudiantes, por lo que esto eximió a la normativa de posibles sanciones, ya que no cuenta con el control para supervisar actividades privadas, no obstante pidieron levantar denuncias en contra de los involucrados a fin de que elementos de la seguridad sanitaria, investiguen a fondo qué fue lo que detonó la intoxicación masiva, informó La verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram