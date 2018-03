Fiesta de Halloween en antro termina en balacera

CULIACÁN, SINALOA.- Un pleito que se originó al interior de un centro nocturno en Culiacán, Sinaloa, concluyó en balacera durante los festejos de Halloween, una persona resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica a bordo de un vehículo particular, antes de que llegaran las autoridades. De acuerdo a los testigos, algunas personas tuvieron una discusión dentro del centro nocturno denominado " The King", ubicado sobre la avenida Cancún, en el sector de la Isla Musala, y de manera inesperada uno de ellos saco un arma de fuego y comenzó a disparar, provocando la salida en estampida de todos los asistentes. Minutos después llegaron los elementos policíacos, pero el joven herido ya no se encontraba en el lugar, y tampoco fue posible ubicar a los responsables. Esto a pesar de las revisiones que estuvieron implementando las autoridades durante este fin de semana, dentro y fuera de los bares y centros nocturnos de la ciudad, con motivo de las festividades de Halloween. https://www.youtube.com/watch?v=rOMzqahhqAM Al concluir el operativo, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, informó que 83 personas fueron remitidas al Tribunal de Barandilla por diversas faltas administrativas; 71 hombres y 12 mujeres. Más de 200 unidades fueron inspeccionadas, logrando recuperar una con reporte de robo en el estado de Jalisco, y cuatro fueron remitidas al corralón por no contar con la documentación necesaria para circular. Apenas el 22 de octubre una joven murió y su hermana resultó herida al ser atacadas a balazos afuera de un bar en Culiacán, de acuerdo a las autoridades, ambas habían discutido con un grupo de personas dentro del establecimiento.

