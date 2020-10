Fidel y Duarte desaparecieron 867 mdp de fideicomiso para Juegos Centroamericanos

Duarte y Fidel desaparecieron 867 mdp de fideicomiso para Juegos Centroamericanos

En medio del debate público por la eliminación de 109 fideicomisos, han comenzado a surgir una lista de empresas y personas físicas que recibieron cientos de millones de pesos de dinero público, sin que hasta la fecha se conozca el paradero de los recursos.

Tal es el caso de los ex gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) y Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), quienes se encargaron de desaparecer 867 millones de pesos del fideicomiso destinado para la XXII edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Álvarez Lima, director general de Canal 11, denunció que 867 millones de pesos, que corresponden al 40 por ciento del monto total del Fideicomiso, fue manejado de manera irregular en la construcción de la infraestructura que no se logró terminar.

Explicó que dicho fideicomiso fue creado en 2009, durante el último año de mandato de Fidel Herrera Beltrán, cuanfo el gobierno federal aportó 1,873 millones de pesos, mientras que la administración del priista solo destinó 80 millones de pesos, es decir, solo el 4 por ciento de los fondos que se usaron.

Gobernadores de Veracruz usaron dinero sin discreción

El funcionario aclaró que el dinero fue depositado a una cuenta concentradora de la que los exgobernadores de Veracruz dispusieron del recurso de manera discrecional y arbitraria, hecho que observó en su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero no hubo sanción alguna.

“El objeto de este fideicomiso fue la construcción, desarrollo y remodelación de la infraestructura de Veracruz para la realización de los Juegos Deportivos”, dijo Álvarez Lima, al tiempo que evidenció la falla.

"Del total de los recursos ejercidos 867 millones de pesos, no se sabe cómo se gastó, pues no existe ninguna documentación y la mayoría de las obras se entregaron inconclusas, algunas no se realizaron como las villas y los deportistas se hospedaron en hoteles de paso", añadió.

No obstante, resaltó el director de Canal 11, se destinaron cantidades millonarias para obras "faraónicas", tales como el palco del estadio Luis Pirata Fuentes y la remodelación del Centro de Negocios del World Trade Center de Boca del Río.

Añadió que entre las obras inconclusas están las Villas Centroamericanas, la remodelación del estadio Luis Pirata Fuente, la Arena Veracruz, el Centro Acuático; el Pabellón de Frontón; el Estadio de Beisbol Beto Ávila; y la remodelación del Instituto Veracruzano del Deporte y de la Pista de Patinaje.