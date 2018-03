Fenómeno atmosférico asombra a mexicanos

Para Montero, la forma de las nubes juega un papel importante. Las nubes son de cristales de hielo cuando son muy altas y delgaditas y, en este caso, están descomponiendo la luz en diferentes colores y direcciones".

Losson todos aquellas actividades que ocurren en la atmósfera de manera natural, tengan o no relación con el clima. Se producen por la interacción de los diferentesentre sí o con otros elementos atmosféricos. En el Valle de Toluca, Estado de México, se registró un fenómeno que asombró a los espectadores que pudieron admirarlo. Luces de colores danzaban en el cielo. Una de las personas que lo pudo observar aseguró que era como "undifuminado en el cielo", además comentó que se podía ver una especie de "capa" formada por las nubes en tonos rosados. De acuerdo con el doctor, investigador delde la UNAM, "el fenómeno es muy similar al que ocurre en un arcoirirs". Montero explica que se le conoce como. "Por el tipo de nubes que se ven en las imágenes podemos decir que están compuestas principalmente por, como no es una nube que cubra todo el Sol, por eso el fenómeno de observarsólo se ve en una cierta parte".El investigador de la UNAM pide a la gente estar tranquila porque este tipo de fenómenos no son señal de nada ni está relacionado con los sismos o algún otro desastre natural. "Es un fenómeno aislado que puede ocurrir si se dan lasy de luz, si las personas llegan a estar en otro ángulo o con las nubes en otra dirección no se hubiera podido ver. Es como en el arcoiris, si uno ve hacia donde está la lluvia y el Sol está atrás de uno, uno ve el arcoirirs, pero si está lloviendo y el Sol está enfrente de uno, no será posible verlo".asegura que lo mejor que puede hacer la gente que se encentra en el momento justo de estos eventos es disfrutarlos y no alarmarse.