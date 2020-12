Feministas logran que Congreso de Puebla acepte legislar sobre el aborto.

Posterior a lograr que el Congreso de Puebla firmara un acuerdo en aras de legislar sobre la Ley Agnes, la interrupción legal del embarazo y mejorar la Alerta de Violencia de Género (AVGM), feministas comunicaron el levantamiento de la toma del Legislativo en un plazo no mayor a 18 horas, a casi un mes de haber tomado las inmediaciones.

Esto fue dado a conocer el día de hoy por las colectivas Coatlicue, SiempreViva y la Coordinación Feminista de Puebla desde el balcón del Congreso, tras afirmar que este viernes 18 de diciembre de 2020 concretaron el acuerdo con la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

No obstante, puntualizaron que la única coordinadora que no firmó fue la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, a pesar de que “había dicho que no tenía ningún problema” en firmar.

Feministas de Puebla levantarán protesta del Congreso

Por ello, fue determinado que en un plazo de 48 horas entregarán el espacio mientras que el Congreso de Puebla dará una firma de recibimiento, demostrando que la sede se deja en las mismas condiciones en que las que fue hallada.

En ese contexto, las jóvenes feministas optaron por no especificar el día para la seguridad de las compañeras, ante la pregunta de qué día exacto dejarán el recinto, pues acusaron que algunas de ellas han sido vigiladas en la calle. Afirmando que retirarse del Legislativo no significa un alto, ya que las mesas de trabajo pactadas para cumplir con los acuerdos van a seguir.

Cabe destacar que también se encuentran analizando otras alternativas para continuar en caso de que la Ley Agnes y el Parlamento Abierto para la despenalización, no se efectúan en febrero, como fue acordado.

Feministas logran que Congreso de Puebla acepte legislar sobre el aborto.

RECOMENDACIÓN: Feministas mantendrán toma del Congreso de Quintana Roo

Trascendió que esto sucede a casi un mes de que se cumpla la toma del Congreso que empezó el 24 de noviembre en aras de exigir, de primera instancia, la interrupción legal del embarazo en Puebla, tras más de un año en que las feministas entregaran oficios para el diálogo pertinente con las autoridades.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.