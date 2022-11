Feminicidio de Gabriela Marin fue por pugnas políticas

❝Siempre he dicho que en este estado hay narcopolíticos y no me van a callar❞, dice el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tras el asesinato de la diputada Gabriela Marín.



❝Creemos que es, y sea, un tinte político❞, agregó. #enPunto pic.twitter.com/KPC2Lc11EO