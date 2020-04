Felipe Calderón y Javier Lozano protagonizan tremendo “osote” en redes sociales

El expresidente Felipe Calderón junto con el Javier Lozano protagonizaron una conversación en sus respectivos Twitter que los mismos usuarios consideraron era más bien una mofada y es que uno envía una felicitación por un puesto el cual nunca recibió.

Resulta que Felipe Calderón felicitó en Twitter a Javier Lozano por su nuevo cargo como “vocero especial” de la Confederación Patronal de la República (Coparmex), y fue es esta acción que hizo del expresidente un hazmerreír, ya pues resulta que la Coparmex nunca nombró a Lozano su vocero y mucho menos especial.

Entre felicitaciones y querido presidente Felipe Calderón y Javier Lozano protagonizan “oso”.

Es cierto que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos dijo que Lozano sería un vocero especial pero fue la misma confederación que más tarde desmintió o como dijo en sus redes sociales, aclaró el punto de vocero especial, pues dijo que los únicos voceros extras serán los presidentes locales de cada entidad federativa.

Ante este “osote” de Felipe Calderón los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para burlarse de él y comenzaron a pedir que le avisaran a “Borolas”, como coloquialmente se le conoce al expresidente, que Coparmex se había retractado de nombrar como “vocero especial” a Lozano y que felicitandolo solo convertía en el hazmerreir de México.

Algunos más dejaron comentarios más irónicos como: “Todo lo que toca (o felicita) Felipe Calderón, lo sala. Ni medio día Ni doce horas. O sea, sí es de morirse de la risa”.

Javier Lozano acompleta el chiste de Felipe Calderón

Por si esto no fuera poco el ex panista le respondió a Felipe Calderón la felicitación con un “Muchísimas gracias por sus buenos deseos, querido Presidente”, donde lo que hizo estallar a los usuarios de Twitter fue el haber dicho “Querido Presidente” a un personaje político que evidentemente no ocupa ese cargo actualmente.

Los “memes” no pudieron faltar y rápidamente comenzaron a inundar los comentarios de Twitter de Lozano y Felipe Calderón, algunos incluso hicieron mención de sus estatura pues comentaban que esos dos “enanos” han divertido en tan pocas palabras a los miles de usuarios de las redes.