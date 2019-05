Felipe Calderón tiene nueva exigencia para el Gobierno de AMLO

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, tiene una nueva petición para el Gobierno encabezado por el tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador; esta vez exige que sea revocada la orden presidencial que impide a los soldados defenderse.

Tal exigencia, surge luego de que elementos del Ejército Mexicano, fueran sometidos por habitantes de la comunidad de La Huacana, en Michoacán.

Incluso, pide que las personas que comentan actos de violencia en contra de las autoridades, sean castigados como corresponde.

“¡los militares también tienen derechos humanos”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

¡Es inaceptable! Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse -incluso proveérseles inst no letales- y castigarse estos actos como lo que son: agresiones, lesiones, atentados contra la autoridad. ¡Los militares también tienen derechos humanos! https://t.co/xfVHXgfx3w

Tal publicación, no fue tan aplaudida y apoyada como lo podría esperar Felipe Calderón, pues hay quienes le reclaman que durante su sexenio como presidente de México, durante el periodo 2006-2012, él, tampoco hizo lo necesario por el país.

"Viniendo de otro podría aceptar su recomendación, pero de una persona que no tiene calidad moral, es inaceptable este comentario. Con seguridad con el uso de la fuerza, Calderón lo aprovecharía para su beneficio político."

"Ten un poco de vergüenza y por que no vienes y ves como has dejado el país ven y dile a estos criminales que tu vas a defender a los militares, y si gustas ven con todos tus guaruras no sabes ni como esta tan duro la situación en esta región controlada por los criminales".