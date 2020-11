Felipe Calderón responde a la Guía Ética de Andrés Manuel López Obrador.

Posterior a que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara la llamada “Guía Ética para la Transformación de México”, el exmandatario Felipe Calderón señaló que “para cartilla moral del sexenio, es más precisa la ‘Biblia’ de Pío López Obrador”.

Mediante su cuenta personal en Twitter, el expresidente de México detalló que la “biblia de Pío López Obrador, registra las entradas de dinero ilegal que terminaron con su hermano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y cuestionó: ¿cuándo nos presentan esa “Biblia” en una mañanera?

La Verdad Noticias informa que esta mañana, AMLO presentó la Guía Ética para la Transformación de México, que tiene como objeto recuperar los valores morales y culturales que se perdieron en el periodo neoliberal y para poder regresar esos valores a la sociedad.

Acorde con el coordinador de Comunicación Social de Presidencia, la adopción de la Guía Ética por parte de la sociedad es voluntaria, toda vez que es una referencia, ya que no es una ley. En ese tenor, el vocero presidencial hizo hincapié que con la presentación de esta guía se cumple el compromiso número 99 y tras dos años se efectuaron más de 50 foros y fueron recibidas 461 propuestas.

Además, Ramírez Cuevas indicó que este documento se apoyó en los diversos foros que se hicieron en distintas partes de la República, entre ellos, destacó los foros realizados desde 2019 a la fecha en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

A su vez, trascendió que la Guía Ética para Transformar a México propone que “desde unan perspectiva humanista” se debe dar terapia psicológica a criminales y corruptos para que puedan redimirse.

Para cartilla moral del sexenio, es más precisa la “Biblia” de Pío López Obrador, que registra las entradas de dinero ilegal que fueron a dar a su hermano @lopezobrador_ . ¿cuando nos presentan esa “Biblia” en una mañanera? — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 26, 2020

En tanto, Ramírez Cuevas, detalló en el punto 15 “De la autoridad y el poder”, que la política es asunto de todos y que no importa si se ocupa o no un cargo público puesto que no se deben desatender los asuntos políticos ni descuidar cosas que son del interés general.

