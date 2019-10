Felipe Calderón presume "éxitos" de 'México Libre' y se vuelve la burla de todos

El ex presidente de México y ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, ha presumido que el proyecto político que encabeza junto con su esposa, la ex candidata presidencial, Margarita Zavala, todo está resultando un éxito, pues llevan más de 100 asambleas consecutivas de ‘México Libre’, “pésele a quien le pese”.

Desde su cuenta de Twitter, el ex mandatario, escribió: “¡Felicidades amigas y amigos militantes de @MexLibre_! Hoy completamos ya 104 Asambleas. Chequen este video. ¡vamos por más! #las100MéxicoLibre #MéxicoLibreAvanza #MéxicoLibreVa Pésele a quien le pese”.

¡Felicidades amigas y amigos militantes de ⁦@MexLibre_⁩! Hoy completamos ya 104 Asambleas. Chequen este video. ¡vamos por más! #las100deMéxicoLibre #MéxicoLibreAvanza #MéxicoLibreVa Pésele a quien le pese. pic.twitter.com/6spZUge0Vi — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 7, 2019

En un comunicado de prensa, dio a conocer que la organización, superó los 80 mil afiliados en toda la República, añadiendo que tienen 70 asambleas durante todo el mes de octubre y con esto, al final de este 2019, México Libre, “estaría cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridades electoral para obtener su registro como partido político nacional”.

Gracias al apoyo de cuatro mil 700 auxiliares, el proyecto político del ex presidente de México, está en proceso de afiliaciones de ciudadanos mexicanos en todos los estados que conforman a la República.

“Felicidades @MexLibre_ por el esfuerzo y la valentía empeñada en la participación política para construir un camino en favor de México. Seguiremos en las asambleas”.

En redes sociales, se burlaron del ex presidente:

“Mi sugerencia licenciado es que te retires de la política y busques empleo digno en una empresa de esas que favoreciste en tu sexenio”.