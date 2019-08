Felipe Calderón jura que no regresaría al PAN: Es “un antro” que “no tiene remedio”

Felipe Calderón, ex mandatario de México afirmó durante una entrevista que el PAN "se convirtió en un antro al que todo mundo quiere entrar", por lo que aseguró y casi jura que no regrearía a el.

Felipe Calderón jura que no regresaría al PAN: Es “un antro” que “no tiene remedio”

El ex presidente de México, Felipe Calderón aseguró que el Partido Acción Nacional le había cerrado la puerta a la ciudadanía, aseverando que "no tiene remedio", y ante ello ha descartado el volver al blaquiazul.

Como era de esperarse, ningún panadero habla mal de su pan, propiamente así que Calderón aprovechó la entrevista para señalar que su proyecto "México Libre" está creciendo y podría llegar a convertirse en la nueva opocisión de Morena.

Aunque la realidad, según el reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 21 de agosto, el proyecto de partido político de Calderón y Zavala, "México Libre" solo ha logrado realizar 40 de las 200 asambleas distritales que se piden en las reglas electorales, es deicr apenas lleva un avance del 20 por ciento, logrando afiliar a 37 mil 500 ciudadanos, es decir el 16 por ciento de lo que marcan los estatutos.

Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 23, 2019

En otros temas, se preguntó a Calderón sobre que opinaba acerca de la masacre ocurrida en Coatzacoalcos, Veracruz en cuanto a la estrategia de seguridad implementada en el gobierno de AMLO, Felipe Calderón señaló que "el gobierno considera que los criminales son pueblo... el crímen organizado está colapsando la vida de los ciudadanos sin que el gobierno haga algo".

Incluso, el ex mandatario dijo que había sido un error no enfrentar a la delincuencia, señalando que para que haya realmente seguridad se debía tener en México "policías, fiscales y jueces de primer mundo".

Al responder sobre su visión acerca de la economía en México, Calderón indicó que "No hay nada qué presumir, la economía está en cero". Más adelante Felipe Calderón no descartó que al Presidente no le estén diciendo la verdad sobre los datos: "me parece que hay buenas intenciones y no hechos", dijo.