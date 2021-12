Felipe Calderón es criticado por mentir sobre su certificado de vacunación

A través de redes sociales, desde la mañana se volvió viral el hashtag #CURP, después de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa compartiera un tuit donde aseguró que no podía descargar su certificado de vacunación.

Lo anterior se registró luego de que el expresidente de México por el PAN, decidió compartir un retuit en el que aparecía la pregunta: quién había intentado descargar su certificado sin tener éxito y resaltó. Según reporta el portal Infobae.

“Yo también, @beltrandelrio, he tratado sin éxito de obtener mi certificado de vacunación. Ya envié los documentos que piden, una y otra vez. Me es indispensable para viajar y cumplir compromisos de trabajo. Simplemente no funciona ese sistema”.

“Calderón no pudo checar su certificado”

Felipe Calderón

Luego de su afirmación de que no ha podido obtener su certificado de vacunación cientos de usuarios le respondieron por medio de Twitter y le señalaron que solamente necesita la Clave Única de Población (CURP) y contar con su esquema completo de vacunas anticovid.

Cabe mencionar que, algunos cibernautas le explicaron de forma irónica como hacer procedimiento para obtener su certificado, como en el caso del usuario @paezvarela quien mencionó.

“A quien nos ha estado enviando una y otra vez documentos para su certificado de vacunación, sepa que sólo necesita números de CURP y una compu. Y no es con nosotros. Sabemos que en octubre viajó a España y después a Escocia. No nos use de excusa para no trabajar. Atte: Bacardí”.

Felipe Calderón fue criticado en redes

Felipe Calderón sigue siendo muy criticado por millones de Mexicanos.

Hubo varios internautas que le aseguraron que no realiza actividades laborales y de igual manera le explicaron los requerimientos para la obtención de su certificado como la usuaria @laurasantillanj quien le afirmó.

“Eres un mentiroso, @FelipeCalderon: 1. Para el certificado de vacunación solo piden ingresar la CURP en la plataforma. 2. ¿Cuáles compromisos de trabajo? Tú ni trabajo tienes... ¿o te refieres a lo que haces de cabildero de Iberdrola?”.

