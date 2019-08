Felipe Calderón demandó constante acoso de HSBC ¿es por pagos pendientes?

A través de redes sociales, el polémico ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, demandó ser víctima de constante acoso telefónico por parte del banco HSBC; pidió un alto, “Ya basta”.

Diariamente millones de mexicanos reciben más de una llamada por parte de algún banco y de esa manera, Calderón Hinojosa, no es la excepción, reportando en su Twitter, estar harto de las constantes llamadas de HSBC.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Pese a que explicó que las llamadas del banco son para ofrecerle diversos productos, algunos usuarios aprovecharon la ocasión para burlarse de su situación y aseguraron que ese no es el motivo de tanto acoso, sino porque debe dinero y por ello lo presionan para pagar.

Así mismo, le sugirieron buscar al ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, quien hace unos meses se unió como un miembros más del Consejo de Administración de HSBC.

Según aseguró Felipe Calderón, ex presidente de México, no tiene ninguna deuda, ya que anteriormente, se dijo que él era el ex mandatario del país quien tenía deudas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Todos los días recibo llamadas de

@HSBC_MX

para venderme un producto bancario. No sólo nunca autoricé el uso de mi teléfono para mercadeo, sino que les he pedido reiteradamente que ya no me llamen. Ya basta.”

Todos los días recibo llamadas de @HSBC_MX para venderme un producto bancario. No sólo nunca autoricé el uso de mi teléfono para mercadeo, sino que les he pedido reiteradamente que ya no me llamen. Ya basta. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 12, 2019

Te podría interesar: Felipe Calderón le llama con ironía "El tolerante" a Genaro Lozano

Los usuarios se hicieron presentes en la publicación del ex presidente:

“Hablale a Pepe Mid. era tu secretario de hacienda ahí trabaja.

Que anote tu nombre en una servilleta.”

Incluso, algunos usuarios, señalaron que durante el sexenio de Calderón, recibían correos electrónicos para que emitiera su voto a favor del PAN.

“Les vale ver... Mete tu queja al INAI a ver si te pelan. Yo hice lo mismo cuando me llamaban y enviaban e-mails del PAN para q votara x Josefina Vázquez Mota. Cómo obtuvieron mis datos?

Fue en tu sexenio o en el de Fox cuando se vendieron bases d datos del IFE y de bancos?”.