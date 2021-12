Felipe Calderón critica la negativa a vacunar niños contra Covid-19

Felipe Calderón critica al gobierno de AMLO

Felipe Calderón critica la negativa del gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador para vacunar a niños contra Covid-19, ante el argumento de que no es necesario.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario Felipe Calderón habló sobre el lugar 17 que ocupa México a nivel continental, según datos de Our World in Data.

“México, en el lugar 17 de vacunas en América, siendo el tercero en población. Y todavía anuncian que no vacunarán a menores porque no les da la gana. No tienen remedio”, compartió en dicha red social.

Felipe Calderón vs AMLO

Felipe Calderón critica la negativa a la vacunación a menores de 15 años

En La Verdad Noticias te contamos que en redes sociales Felipe Calderón ha sido fuertemente criticado, por sus opiniones ante la vacunación que encabeza el gobierno de AMLO.

En el mes de febrero el ex mandatario aseguró que el país terminaría de vacunar a toda su población con ambas dosis hasta el año 2155.

“Covidvax.live da seguimiento a la vacunación en el mundo. México va en el lugar 75 de 80 países”.

“Dice que al ritmo que llevamos, vacunaremos al 70% de la población con dos dosis en casi 50 mil días (para el 10 de abril de 2155). Nada más faltan 134 años”.

Además, recordemos que el ex presidente Felipe Calderón fue criticado por mentir sobre su certificado de vacunación.

Negativa a vacunación de menores

México dice que no es necesaria la vacuna a menores de 15 años

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, ha declarado en diversas ocasiones que no se vacunarán a menores de 15 años contra Covid-19.

La explicación que las autoridades han dado, es que la Organización Mundial de la Salud no cree que sea necesario, a pesar de que en distintos países como Estados Unidos ya lo han hecho.

“No consideramos vacunar a niños menores de 15 años, solo de 15 en adelante sin comorbilidad y de 12 a 17 con enfermedades que se complican con Covid-19″.

Sin embargo ahora distintos países han aprobado la vacunación en niños mayores de 5 años, ante el peligro del Covid-19 y el surgimientos de nuevas variantes como el Ómicron.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.