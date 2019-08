Felipe Calderón bautizó a AMLO como el nuevo "Bolsonaro"; Internet explota

Hace pocos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamó a Felipe Calderón Hinojosa “Comandante Borolas” y a consecuencia, el ex mandatario, decidió responderle a través de su cuenta de Twitter. Esto, generó una ola de burlas en contra del Calderón.

¿Por qué inició todo?

Felipe Calderón Hinojosa, decidió retuitear una nota del diario Reforma, en la que revelaban lo que era “necesario” para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el cual es uno de los “megaproyectos” que AMLO tiene planeados durante su sexenio, pero para llevarlo a cabo, es necesaria la deforestación de más de 100 hectáreas de vegetación.

Por ello, Felipe Calderón, comparó al tabasqueño con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien no ha hecho nada por acabar con los devastadores incendios en el Amazonas. Según el ex presidente, las políticas de López Obrador, no han cuidado al medio ambiente.

Pero de manera inmediata los usuarios hicieron explotar Internet, ya que decidieron contradecir a Calderón recordándole que si AMLO es Bolsonaro, él es el mismísimo “Comandante Borolas”.

“Ahora entiendo, para salvar al planeta solo construiste una barda en lugar de toda una refinería. Eres un genio #ComandanteBorolas”.

Otros más, recordaron que hasta ahora, están pagando las consecuencias de una barda que Calderón, mandó a construir en Hidalgo, para hacer una refinería, que además, dejó al lugar con cuentas vacías.

“Dicho por: ‘El Borolas mexicano’

Por cierto gracia a ti, mi estado (Hidalgo) sigue pagando lo terrenos que se iban a ocupar para tu dichosa refinería y eso que era puro matorral por allá”.