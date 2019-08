Felipe Calderón asegura que "Abrazos,no balazos" no sirve, pide combate real a la violencia

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México señaló que la actual estrategia de "abrazos, no balazos" solo intenta disimular más no combatir de una forma real la violencia que se vive en México.

Felipe Calderón asegura que Abrazos,no balazos no sirve, pide combate real a la violencia

El ex mandatario Calderón indicó durante su conferencia " Los retos que enfrentan" que cuando este finalizó su periodo de gobierno, los grados de violencia no eran como los q actualmente se ven.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:



A Con el afán de deslindarse de haber sido en su gobierno que se destapara la mayor violencia en las calles del país, felipe Calderón aseguró que la violencia no inició con él al decidir cimbatirla, sino dio inicio debido a que los gobiernos no la controlaron a tiempo, cuando se pudo haber hecho.

Aseguró Felipe Calderón que para realizar hoy día un verdadero combate con estratégia real y no " abrazos, no balazos" se deben inverrtie más recursos humanos y materiales a las instituciones de seguridad.

Felipe Calderón asegura que Abrazos,no balazos no sirve, pide combate real a la violencia

Tras su plática que tuvo una duración de dos horas aproximadamente , Felipe Calderón pidió a los asitentes dar una revisada a su proyecto "México Libre" con el cual está buscando coformar su propio partido a lado de su esposa Margarita Zavala.

El ex panista, consideró que la democracia en México se encuentra en riesgo tras atravesar por un partidos hegemónico, además que los partidos tradicionales se han debilitado.

TE PUEDE INTERESAR: Rosario Robles es defendida por Felipe Calderón, la detención fue "mañosa"



Al hablar en específico de Jalisco, Felipe Calderón dijo que “se están complicando mucho las cosas, no creo que sea por culpa del gobierno del estado, pero evidentemente no van las cosas bien ahí”. El ex panista, Felipe Calderón lamentó que el ex Presidente del PAN en Jalisco, esté en prisión.