Felipe Calderón anuncia que dio positivo a COVID-19

El ex presidente Felipe Calderón compartió hace unos momentos que dio positivo a COVID-19 y comentó su salud actual.

Calderón realizó un mensaje, asegurando que sus síntomas son leves y que se encuentra aislado y en reposo.

De igual manera el político aprovechó su mensaje para invitar a la ciudadanía a salir y votar en las elecciones 2021 de este próximo domingo.

Felipe Calderón positivo a Coronavirus

Síntomas leves y asilamiento, comentó Calderón.

El ex presidente dio a conocer en su cuenta de Twitter que se realizó una prueba de COVID-19 y que dio positivo.

"Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo". Compartió en sus redes.

De inmediato, el político recibió mensajes de ánimo de parte de sus seguidores, quienes desean que su salud de recupere y esté al 100% para los próximos días.

Síntomas que presenta el ex presidente

Calderón durante el Rally Maya 2021.

En su mensaje Calderón aseguró que de momento se encuentra aislado y con síntomas leves de la enfermedad, sin embargo deberá tomar reposo para poder contra llevar el virus.

El pasado fin de semana el ex presidente estuvo de "gira" por Yucatán y Campeche en el evento anual de Rally Maya 2021.

En dicho evento Felipe Calderón chocó una unidad clásica Volkswagen Karmann Ghia de los años 70, en el centro de la ciudad de Campeche.