Felipe Calderón aclara su ingreso hospitalario por COVID-19

El ex presidente Felipe Calderón supuestamente ingresó al hospital ABC por complicaciones del COVID, del cuál se contagiara desde el pasado 01 de junio.

Se presume su ingreso al Hospital ABC de Observatorio alrededor de las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) para ser atendido por la nueva cepa de coronavirus; sin embargo, el cuadro sintomático que presentó el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) no fue catalogado como grave.

Felipe Calderón aclara su situación de salud

El político aclaró su ingreso vía twitter.

Según una nota de circulación nacional, Calderón había ingresado para recibir cuidados de emergencia debido a su contagio por Covid, sin embargo hace unos momentos el ex mandatario se manifestó en twitter para aclarar la situación.

“Dado el COVID que padezco vine al hospital a realizarme estudios y dar seguimiento a mi estado de salud, el cual evoluciona bien, mi oxigenación es buena, el pronóstico favorable y mi ánimo mejor ante los resultados del domingo. Que no nos distraigan de los graves problemas de México”, indicó el político.

Con esta declaraciones, Calderón aclara su situación de salud y espera que pronto pueda dar a conocer más información sobre la evolución de su enfermedad.

Dio positivo el pasado 01 de junio

Su salud es buena y evoluciona considerablemente.

Como recordarás, el ex presidente dio a conocer en su cuenta de Twitter que se realizó una prueba de COVID-19 y que dio positivo.

"Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo". Compartió en sus redes.

De inmediato, el político recibió mensajes de ánimo de parte de sus seguidores, quienes deseaban que su salud de recupere y esté al 100% para los próximos días.

Por tal motivo, Felipe Calderón no pudo participar activamente de la mano con su esposa en las elecciones 2021, donde Margarita Zavala resultó ganadora por el Partido Acción Nacional.

