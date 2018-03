Felipe Calderón: 'A donde Margarita vaya, yo iré'

El ex presidente de la república fijó su posición ante la posible renuncia de su esposa, Margarita Zavala al PAN

“A donde ella vaya, yo iré”, dijo previo a ingresar a su casa, donde se prevé que a las 14:00 horas, Zavala anuncie si renuncia o no al Partido Acción Nacional (PAN).

"Quiero decirle a Margarita que estoy convencido de que México es mucho más grande que cualquiera de nosotros en lo invidual, que la división del PAN solo le sirve al PRI y que la división del PA no le conviene a México"

El ex presidentemanifestó su respaldo aal asegurar que irá a donde ella vaya.Desde ayer else pronunció en respuesta al comentario del senador Ernesto Ruffo quien aseguró que saldría “la pus” del partido. Calderón Hinojosa escribió en un tuit:Esta tarde, el presidente nacional del PANllamó a la ex primera dama del país y aspirante a la candidatura para la presidencia de la república a hacerpara mantener la unión del. Dijo que ha buscado por todos los medios reunirse condesde que ésta anunció la posibilidad de renunciar a la, sin embargo no le ha sido posible. https://twitter.com/Mzavalagc/status/916364972518715398 En ese sentido, sostuvo, envía un mensaje de que está dispuesto a lograr un acuerdo que, ante todo, mantenga la unión del partido.El mensaje fue difundido por Anaya a través de las cuentas oficiales en las redes sociles, apenas una hora antes de que la aspirante fijara una posición. A su vez la exy también aspirante a la silla presidencial, respondió en su cuenta de twitter el mensaje que Anaya dedicó a ella.