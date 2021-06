Fechas de aplicación de la vacuna COVID-19 para 30 a 39 años

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el plan para que las personas que tienen entre 30 y 39 años de la población mexicana, comiencen a ser vacunadas en un momento del mes de julio y parte del mes de agosto.

Por tal motivo para ser vacunado contra el COVID-19 si tienes entre 30 a 39 años solo necesitarán hacer uso de un ordenador (PC) para realizar el registro.

Siguiendo la misma línea, te recordamos que el único requisito para ser vacunado contra el COVID-19 en México es presentar una identificación oficial que confirme tu edad en el centro de vacunación asignado.

En julio inicia la vacunación de personas de 30 a 39

México avanza en la vacunación; tocará el turno a los mayores de 30

Asimismo, se recomienda que se lleve la cartilla de vacunación para aquellas personas que cuenten con esta, pero en caso no la tengas, no te preocupes, puesto que no será indispensable.

El registro para la vacuna es igual al que se hizo con las personas entre 40 a 49 años, pues deberás seguir el mismo proceso.

Ingresa a la página https://mivacuna.salud.gob.mx/

Introduce tu CURPE (Si no lo sabes, consulta en esta página)

Verifica que tus datos sean correctos.

Selecciona la opción “Quiero vacunarme”.

En el caso de que los datos puestos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos de la CURP que ingresaste.

Posteriormente, siguiendo con los pasos de registro, deberás selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo, sin importar si el domicilio no coincide con tu identificación (lo que vale es saber dónde te ubicas actualmente para registrarte en el centro de vacunación más cercano). Luego agrega el código postal, si lo conoces, e ingresa un teléfono.

De acuerdo con la Secretaría de Salud nadie puede pedirte dinero o datos bancarios, la vacunación es totalmente gratuita. No te dejes engañar.

Documentos para la vacunación

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el día que acudas a tu centro de vacunación, será necesario que lleves los siguientes documentos:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado