Fase 3 del coronavirus ¿qué es la cuarentena generalizada y cómo aplicaría?

El país se encuentran atravesando la fase 2 de la pandemia del coronavirus; hasta el último informe de la Secretaría de Salud, México ha alcanzado los 2 mil 143 casos confirmados y registra 94 fallecimientos a causa del virus, sin embargo, en los próximos días las autoridades declararán el inicio de la fase 3.

Durante la conferencia vespertina sobre el informe del Covid-19 el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que la siguiente fase de la pandemia llegará entre dos a tres semanas a México pero ¿en qué consistirá?

Fase 3 del coronavirus: Contagio epidémico

En la fase 3 de la pandemia se podrán identificar brotes regionales y dispersión nacional de esta patógeno que ha dejado miles de muertos en todo el mundo; se espera que la cifra de personas contagiadas sea contabilizado por miles.

Las personas infectadas presentarán síntomas leves, sin embargo cerca el 12 por ciento tendrán síntomas graves y el 6 por ciento serán casos críticos que incluso podrían perder la vida.

Uno de los principales riesgos a los que se enfrentará el país es la falta de personal médico y enfermeros, ya que hasta el momento no se tiene cuenta con los recursos humanos suficiente para atender a todas los pacientes que se esperan en los hospitales.

México a punto de iniciar la fase 3

Cuarentena generalizada

La cuarentena generalizada consiste en un aislamiento de 14 días, en donde los pobladores deberán permanecer en sus viviendas evitando el contacto con otras personas.

Tras ser declarada esta fase las personas no deberán ir a trabajar, no podrán tomar ningún tipo de transporte público, no deberán asistir a supermercados y no podrán invitar a nadie a su hogar.

Esta extrema medida tiene como fin separar a las personas que pudieron haberse contagiado con coronavirus pero que no tienen síntomas, por lo tanto deberán permanecer en cuarentena para no contagiar a nadie más.

