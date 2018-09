Famosos se solidarizan con los afectados de Sonora y Sinaloa

Una fuerte ola de lluvias azotó a Sinaloa dejando saldos irreparables, inundaciones catastróficas, pérdidas en autos, casas e incluso la vida de cuatro personas, la depresión 19-E misma que se formó en el Golfo de California, comenzó a desorganizarse; sin embargo las alertas se mantienen, informando a las personas que puedan peligrar en la zona en la que están. Es por ello que diversas celebridades del espectáculo emitieron un mensaje exhortando a las autoridades, medios de comunicación e incluso a los mexicanos para crear conciencia y apoyar a quienes lo necesitan.

Ana Gabriel:

Calibre 50:

"No veo la cobertura mediática, no veo al país moviéndose para apoyarnos, no veo el más mínimo interés en ayudar a la gente generosa que en cada tragedia nacional se pone 'al grito de guerra'" [...]