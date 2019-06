Famoso luchador CULPA al IMSS por la muerte de su hija

A través de redes sociales, el famoso luchador Misterioso Jr. denunció la prepotencia de los médicos encargados del parto de su hija, quien desafortunadamente falleció en el Instituto México del Seguro Social (IMSS), de Torreón.

“Mi hija descansó hace poco más de dos meses, ella, falleció al dar a luz en el IMSS de Torreón Coahuila, desgraciadamente los médicos, el doctor y la doctora, tengo sus nombres, peor no se los voy a dar porque no quiero ser sangrón, se portaron súper prepotentes”, señaló el luchador en el video difundido por redes sociales.

Famoso luchador CULPA al IMSS por la muerte de su hija

Asimismo, el luchador declaró que no quería tocar el tema porque estaba dejando que el IMSS aceptará su responsabilidad; en el clip, evidenció también que la institución quedó en dar resultados en 30 días y en los 50 días que han pasado no ha recibido repuesta.

Te puede interesar: Médicos del IMSS retiran tumor extrayendo el útero y feto de mujer embarazada

“Ellos piensan y no sabe que su papá es el Misterioso Jr. yo tengo mucha gente que me quiera y que me sigue. Esto quiero que me ayuden a compartirlo porque quiero que salga a nivel nacional”, sostuvo el luchador.

En la grabación, Misterioso Jr. indicó que quien presionar al IMSS de Torreón para que acepte su culpa y la situación no se repita con mujeres que están aún por aliviarse del parto.