Familias mienten a funerarias de León para poder velar a sus muertos de COVID-19

En León, Guanajuato, varias familias que han perdido a un ser querido a causa de Covid-19, dan otra causa de muerte a las funerarias para que les permitan velar a su difunto en su domicilio y posteriormente darle sepultura.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias, las víctimas de Covid-19 deben ser cremadas inmediatamente, lo que impide que los deudos den el “último adiós” a su familiar.

Las funerarias de la entidad aseguran que han cumplido con esta recomendación para no poner en riesgo la salud de sus trabajadores; sin embargo, señalan que han tenido casos donde la familia miente sobre las causas de muerte para que les permitan la velación, pero un tanque de oxígeno en la habitación delata los verdaderos motivos del deceso.

“Cuando fallecen en casa como la gente ya sabe que no podemos velar, no te dicen nada, si tienen algún síntoma, ellos se callan y dicen: ‘yo quiero velar a mi familia porque es la tradición’.

“Nosotros tenemos que ser bien observadores y hacer las preguntas para qué solitos caigan en la mentira, porque está de por medio nuestra salud, en ocasiones llegamos y vemos el tanque de oxígeno en la recámara donde fallecen es donde dices, algo está pasando”, argumentan los trabajadores de funeraria.

Situación crítica en León por COVID-19

Isaías Reyes, propietario de una empresa funeraria en la ciudad de León, comentó que el número de muertes a causa de Covid-19 aumentaron drásticamente, incluso más que en los meses considerados como ‘el pico’ de la pandemia.

“Pienso y creo que hasta un poco más más grave la situación que tuvimos al principio (…) cuando tuvimos más trabajo de Covid fue a partir de mayo, junio y julio. Los otros meses estuvo más tranquilo, agosto, septiembre.

��⚠️ #ACTUALIZACIÓN: Desde el 25 de dic., al 10 de enero regresamos a SEMÁFORO ROJO. ¿Qué significa? Aquí te explicamos. ��



Continúa con TODAS las medidas de prevención, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. #UnidosSomosGrandeza



Más información

➡https://t.co/zAgve1Yfd4 pic.twitter.com/uoSjUn0tWX — Guanajuato (@gobiernogto) December 24, 2020

“Pero ya en noviembre empezó a haber más, y ahorita en diciembre está loco todo esto, a nosotros ya nos ha tocado ir por las personas que fallecieron en los carros porque no llegan a que los atiendan, no alcanzaron a llegar porque iban mal, fallecen en el transcurso hacia alguna clínica, ha fallecido varios, me faltan dedos para contarlos”, expresó Reyes.

