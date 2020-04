Familias de Iztapalapa denuncia falta de agua en plena contingencia por Covid-19

"Moriremos de hambre, no de coronavirus", denuncia familia de Iztapalapa

La falta de trabajo derivado de la crisis sanitaria por el coronavirus, no es lo único que sufren habitantes de la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, pues también se ha presentado, recientemente, la escasez de agua en plena contingencia.

“Me fui a apuntar desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes y nunca me llevaron agua. Al contrario, hubo dos de ellos (hombres de las pipas) que hasta se burlaron de mí, diciéndome que ellos estaban trabajando a las dos de la mañana y que a esas horas me iban a llevar el agua. Yo los estuve esperando”, declaró una mujer a Radiofórmula.

Otra, por ejemplo, expuso al noticiero de Ciro Gómez Leyva que desde hace cuatro semanas no tiene agua en su vivienda, pese a que el líquido es necesario en plena contingencia de salud para enfrentar el coronavirus.

Esta situación ha generado que los capitalinos olviden guardar distancia, pues aseguran que para poder hacerlo, necesitan de espacios limpios, lo cual se ha vuelto imposible por la falta de agua potable que registran.

“Vivimos muchos en un solo lugar. Cómo nos vamos a […] si guardamos distancia, pues dónde nos quedamos. O sea, para guardar distancia tenemos que tener un lugar amplio y no lo tenemos”, comentó la señora Norma al periodista Humberto Padgett del noticiero “Por la mañana” de Radio Fórmula.

Sin trabajo por coronavirus

Aunado a esta situación, la falta de empleo es otra de las problemáticas a las que se enfrentan las familias de Iztapalapa, donde hasta el momento, no se han registrado casos positivos de coronavirus, según datos de la Secretaría de Salud.

La falta de agua en Iztapalapa ha orillado a aglomeraciones por parte de la ciudadanía.

“Soy Uber, pero si no tenemos los medios, tenemos que salir a trabajar al día porque si no, pues no comemos”, señaló uno de los afectados.

La preocupación principal de las 27 personas que viven en el predio, incluida una mujer embarazada, no es el coronavirus, sino la falta de trabajo, quien asegura que "al no haber trabajo, pues de lo que nos vamos a morir va a ser de hambre. De enfermedad, no, eso es un hecho”.